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Tacizci iddiasıyla öldürülmüştü! Adli tıp raporunda kan donduran detaylar!
Giriş Tarihi: 30.11.2022 09:42
Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
09:43
Tacizci iddiasıyla öldürülmüştü! Adli tıp raporunda kan donduran detaylar!
Diyarbakır Sur'da 12 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla darbedilip, bıçaklanarak öldürülen Ergün Arslan (40) cinayetiyle ilgili olarak 1'i yetişkin 5'i de yaşı küçük olmak üzere 3'ü tutuklu 6 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame hazırladı. Daha sonra masum olduğu anlaşılan Aslan ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporunda darp sonucu burunda, dudakta yoğun kanama olduğu ve dişlerinin yerinde bulunmadığı belirtildi.