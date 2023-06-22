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Haberler Yaşam Tacize uğradım diyen kadını korumak istedi: Öldürüldü!
Giriş Tarihi: 22.06.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 17:07

Tacize uğradım diyen kadını korumak istedi: Öldürüldü!

İstanbul'da Mehmet Ali Tanyıldız, dükkanına sığınan ve 'Tacize uğradım' diyen Helin D.'yi korumak istedi. Genç kadının sevgilisi Mete G. ile çıkan kavgada göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

DHA
Tacize uğradım diyen kadını korumak istedi: Öldürüldü!

Korkunç olay dün saat 15.00'da İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Mete G. (20) ile sevgilisi Helin D. (19), tartıştı.

Tacize uğradım diyen kadını korumak istedi: Öldürüldü!

Mete G.'nin şiddet uyguladığını öne süren Helin D., tekstil işi yapan Mehmet Ali Tanyıldız'ın iş yerine sığındı.

"Tacize uğradım" diyen kadını korumak isterken öldürüldü | Video

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Tacize uğradım diyen kadını korumak istedi: Öldürüldü!

Peşinden giden Mete G.'yi tanımadığını söyleyerek 'Beni taciz ediyor. Laf atıyor" diye yardım çağrısı yaptı.

Tacize uğradım diyen kadını korumak istedi: Öldürüldü!

Bunun üzerine Mehmet Ali Tanyıldız, Helin D.'yi korumak için Mete G. ile tartıştı. Daha sonra Mete G. "Bekle geliyorum" diyerek iş yerinden ayrıldı.

Tacize uğradım diyen kadını korumak istedi: Öldürüldü!

Dakikalar sonra arkadaşı Sedat B. ve abisi Arda G. ile soluğu Mehmet Ali Tanyıldız'ın iş yerinde aldı.

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