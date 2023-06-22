Tacize uğradım diyen kadını korumak istedi: Öldürüldü!

Korkunç olay dün saat 15.00'da İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Mete G. (20) ile sevgilisi Helin D. (19), tartıştı. Mete G.'nin şiddet uyguladığını öne süren Helin D., tekstil işi yapan Mehmet Ali Tanyıldız'ın iş yerine sığındı. 'Tacize uğradım' diyen kadını korumak isterken öldürüldü | Video Peşinden giden Mete G.'yi tanımadığını söyleyerek 'Beni taciz ediyor. Laf atıyor' diye yardım çağrısı yaptı. Bunun üzerine Mehmet Ali Tanyıldız, Helin D.'yi korumak için Mete G. ile tartıştı. Daha sonra Mete G. 'Bekle geliyorum' diyerek iş yerinden ayrıldı. Dakikalar sonra arkadaşı Sedat B. ve abisi Arda G. ile soluğu Mehmet Ali Tanyıldız'ın iş yerinde aldı. Yanında getirdiği silah ile tartıştığı Mehmet Ali Tanyıldız'a kurşun yağdırdı. Kurşunlardan birisi göğsüne isabet eden Mehmet Ali Tanyıldız hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya müdahale etmek isteyen komşu esnaf Mısır uyruklu Zakaria Ali A. da bacağından yaralandı. Polis ekiplerinin olay sonrası evlerini tespit ettiği şüphelilerden Mete G. ile kardeşi Arda G. yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet silahı ise ekiplerin araması sonucu Turgut Özal Stadı yanında bulunduğu açıklandı. Polis ekiplerinin diğer şüpheli Sedat B. için yakalama çalışması devam ediyor.