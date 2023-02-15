Haberler Yaşam Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne? Enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ın son durumu!

Giriş Tarihi: 15.02.2023 00:29 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 00:29

Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne? Enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ın son durumu!

Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri paylaşmasıyla kısa sürede insanların sevgisini kazanan genç fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalmıştı. Ablası sosyal medya paylaşımıyla yetkililerden yardım isterken bazı ünlü isimler de genç fenomenle ilgili gelişmeleri paylaştı. Konuya ilişkin olarak "Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne?" gibi sorular yanıt arıyor. Öte yandan sosyal medyada abla Semiha Duymaz'ın kardeşinin vefat ettiği haberini gizlediği iddia ediliyor. Peki, Taha Duymaz yaşıyor mu, öldü mü, enkaz altından çıkarıldı mı? İşte son durum ve detaylar.