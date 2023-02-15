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Haberler Yaşam Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne? Enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ın son durumu!
Giriş Tarihi: 15.02.2023 00:29 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 00:29

Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne? Enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ın son durumu!

Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri paylaşmasıyla kısa sürede insanların sevgisini kazanan genç fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalmıştı. Ablası sosyal medya paylaşımıyla yetkililerden yardım isterken bazı ünlü isimler de genç fenomenle ilgili gelişmeleri paylaştı. Konuya ilişkin olarak "Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne?" gibi sorular yanıt arıyor. Öte yandan sosyal medyada abla Semiha Duymaz'ın kardeşinin vefat ettiği haberini gizlediği iddia ediliyor. Peki, Taha Duymaz yaşıyor mu, öldü mü, enkaz altından çıkarıldı mı? İşte son durum ve detaylar.

Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne? Enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz’ın son durumu!

Sosyal medya kullanıcıları fenomen Taha Duymaz'ın akıbetini merak ediyor. Genç isim, Hatay'da ailesiyle beraber enkaz altında kalmıştı. Sevenleri "Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. Arama kurtarma çalışmalarında halen enkaz altından mucize haberleri geliyor. Gerek ünlü isimler gerekse genç fenomenin ablası sevenlerinden dua istedi. Peki, Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu? İşte son durum ve detaylar.

Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne? Enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz’ın son durumu!

SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ENKAZDAN ÇIKTI MI?

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için Dilan Polat adeta seferber olmuştu.

Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri paylaşmasıyla kısa sürede insanların sevgisini kazanan genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti.

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Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne? Enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz’ın son durumu!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ile sarsıldı. Hataylı fenomen Taha Duymaz da yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldı. 1 milyon kişinin takip ettiği ve paylaşımlarıyla gönülleri fetheden Taha Duymaz'ın hayatta olup olmadığı merak konusu oldu.

Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne? Enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz’ın son durumu!

İlk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılmasıyla ilgili seferber olan Dilan Polat da paylaştığı video ile Taha Duymaz'ın bulunduğu enkaz ile ilgili aldığı son bilgiyi paylaşmıştı.

Taha Duymaz hakkında Dilan Polat'tan kafa karıştıran açıklama! "Yaşıyorsa eğer..." | Video

Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne? Enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz’ın son durumu!

Taha'nın kaldığı evden attığı son storysinde üzerindeki battaniye enkazdan çıkarken Taha Duymaz hakkında ortaya ilginç iddialar atıldı.

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