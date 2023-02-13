7.7 ve 7.6 şiddetinde gerçekleşen iki depremin etkilediği illerden biri de Hatay oldu. Burada enkaz altında kaldığı bilgisi gelen fenomen Taha Duymaz son dakika haberleri ile depremin ilk gününden bu yana takip ediliyor. Ablası Semiha Duymaz ve CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir gelişmeleri sevenleri ile paylaşıyor. Asrın felaketinde bir hafta tamamlanırken Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu, son durum nedir soruları yanıt arıyor. Takipçileri umutlu bekleyişi sürdürürken genç fenomenin eski videoları da duygusal anlara neden oluyor. Peki, Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu, enkaz altından çıktı mı? İşte, son gelişmeler…