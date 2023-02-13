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Haberler Yaşam Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Ablasından son dakika açıklaması! Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 06:30 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 06:30

Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Ablasından son dakika açıklaması! Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?

7.7 ve 7.6 şiddetinde gerçekleşen iki depremin etkilediği illerden biri de Hatay oldu. Burada enkaz altında kaldığı bilgisi gelen fenomen Taha Duymaz son dakika haberleri ile depremin ilk gününden bu yana takip ediliyor. Ablası Semiha Duymaz ve CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir gelişmeleri sevenleri ile paylaşıyor. Asrın felaketinde bir hafta tamamlanırken Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu, son durum nedir soruları yanıt arıyor. Takipçileri umutlu bekleyişi sürdürürken genç fenomenin eski videoları da duygusal anlara neden oluyor. Peki, Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu, enkaz altından çıktı mı? İşte, son gelişmeler…

Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Ablasından son dakika açıklaması! Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?

Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı son günlerin en çok yanıt arayan soruları arasında yer alıyor. Kahramanmaraş depremi ardından Hatay'da göçük altında kaldığı belirlenen genç fenomen için umutlu bekleyiş ablası Semiha Duymaz'ın açıklamaları ile başladı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Taha Duymaz öldü mü, son durum ne, enkazdan çıkarıldı mı gibi sorular yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, fenomen hakkında son dakika gelişmeleri…

Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Ablasından son dakika açıklaması! Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?

FENOMEN GENÇ TAHA DUYMAZ DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALDI!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelenen depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda kişi göçük altında kaldı.

Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri videoya çekerek sosyal medyada paylaşan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Taha Duymaz'dan da üzen haber gelmişti.

Taha Duymaz'ın yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldığı öğrenilmişti. Genç fenomenin ablası Semiha Duymaz, Instagram hesabından yaptığı art arda yaptığı paylaşımlar ile kardeşi ve ailesi için yardım istemişti:

"Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun."

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Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Ablasından son dakika açıklaması! Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?

"TAHA'NIN OLDUĞU BİNANIN ÜZERİNE BİR BİNA DAHA YIKILMIŞ"

Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'a bulmak için ailesi ve sevenleri adeta seferber oldu.

Depremin ardından bölgedeki vatandaşlar için çalışmalara başlayan şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığını ve büyük vinçlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ardından bir video yayınlayan Uluğ, "Biz şu an Taha Duymaz ile ilgili bilgi vermek istedik size. Mustafa Burak'la konuşuyor. Biz oraya vinç ve operatör yönlendirdik" dedi.

Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Ablasından son dakika açıklaması! Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?

''AFAD GELDİ, ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Derya Uluğ son paylaşımında AFAD'ın bölgeye gittiğini söyleyerek "Bu binada, Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek Duymaz ve Umut Duymaz, halası, eniştesi ve komşuları var. Herkesten yardım istiyorum. Taha'nın olduğu enkaza AFAD geldi, çalışma başladı arkadaşlar. Şu an gelen kesin ve et bilgi. Orda zorlu bir süreç var. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Ablasından son dakika açıklaması! Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?

ENKAZ ÖNÜNDE BİLGİ VERDİ

İlk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılmasıyla ilgili seferber olan isimler arasında fenomen Dilan Polat ve CZN Burak da vardı.

Hatay'a giden Dilan Polat, Taha Duymaz'ın altında kaldığı enkazın başına koştu. Takipçilerinden Taha için yardım isteyen Polat, "Evi bulduk geldik, Taha'nın abisi 3 gündür burada. Yardım destek istiyoruz, abisi ses duydu. Taha'nın olduğu ev en alt kattaydı" açıklamasında bulundu.

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