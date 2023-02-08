Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TAHA DUYMAZ YAŞIYOR MU, bulundu mu, son durum ne? Fenomen Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, enkaz altından çıkarıldı mı?
Giriş Tarihi: 08.02.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 10:59

TAHA DUYMAZ YAŞIYOR MU, bulundu mu, son durum ne? Fenomen Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, enkaz altından çıkarıldı mı?

Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla fenomen haline gelen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'taki depremde göçük altında kaldı. Genç fenomenin ablası sosyal medyaya yüklediği videoyla kardeşine ve ailesinin diğer üyelerine ulaşamadığını gözyaşlarıyla dile getirirken yardım çağrısında bulundu. "Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, yaşıyor mu, bulundu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Genç ismin hayatını kaybettiği iddiaları da sosyal medyada konuşulmuş ancak ablası bunun doğru olmadığını halen ailesini bulamadıklarını açıkladı. Peki, Taha Duymaz yaşıyor mu, son durum ne? İşte detaylar.

TAHA DUYMAZ YAŞIYOR MU, bulundu mu, son durum ne? Fenomen Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, enkaz altından çıkarıldı mı?

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kardeşine ve onunla beraber olan diğer aile üyelerine ulaşamadığını aktaran abla Semiha, gözyaşlarıyla yardım istedi. Genç fenomenin sevenleri "Taha Duymaz yaşıyor mu, bulundu mu, son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte göçük altında kaldığı bilinen Taha Duymaz hakkında son gelişmeler.

TAHA DUYMAZ YAŞIYOR MU, bulundu mu, son durum ne? Fenomen Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, enkaz altından çıkarıldı mı?

Hatay'da yaşayan kardeşi Taha Duymaz ve annesinin akraba ziyaretine gittikleri esnada depreme yakalandıklarını söyleyen acılı abla Semiha Duymaz, "Orada hiç kimse yok göçük altında kalmışlar, Akevler Betonsan, lütfen yardım edin" diyerek adres bilgilerini paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TAHA DUYMAZ YAŞIYOR MU, bulundu mu, son durum ne? Fenomen Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, enkaz altından çıkarıldı mı?

Yapılan paylaşımların ardından adres bilgileri paylaşılan ailenin henüz son duruma ilişkin bir açıklama kayda geçmedi. Şu anda son durumun nasıl olduğu hala gizemini korumaya devam ediyor.

TAHA DUYMAZ YAŞIYOR MU, bulundu mu, son durum ne? Fenomen Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, enkaz altından çıkarıldı mı?

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğdu.

TAHA DUYMAZ YAŞIYOR MU, bulundu mu, son durum ne? Fenomen Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, enkaz altından çıkarıldı mı?

Aşçı olmayı hayal ettiğini söyleyen Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek yapma videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.

SON DAKİKA