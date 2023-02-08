Haberler Yaşam TAHA DUYMAZ YAŞIYOR MU, bulundu mu, son durum ne? Fenomen Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, enkaz altından çıkarıldı mı?

Giriş Tarihi: 08.02.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 10:59

TAHA DUYMAZ YAŞIYOR MU, bulundu mu, son durum ne? Fenomen Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, enkaz altından çıkarıldı mı?

Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla fenomen haline gelen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'taki depremde göçük altında kaldı. Genç fenomenin ablası sosyal medyaya yüklediği videoyla kardeşine ve ailesinin diğer üyelerine ulaşamadığını gözyaşlarıyla dile getirirken yardım çağrısında bulundu. "Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, yaşıyor mu, bulundu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Genç ismin hayatını kaybettiği iddiaları da sosyal medyada konuşulmuş ancak ablası bunun doğru olmadığını halen ailesini bulamadıklarını açıkladı. Peki, Taha Duymaz yaşıyor mu, son durum ne? İşte detaylar.