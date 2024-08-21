Tahliye olan Dilan Polat’a eşi Engin’den 3 yasak: Cezaevinden çıkar çıkmaz izini kaybettirdi!

Herkes, Dilan Polat'ın sosyal medyadaki ilk paylaşımını ne olacak diye merak ederken ünlü fenomen, tahliye olduğunun ertesi günü Çorlu'da cezaevinde bulunan eşi Engin Polat'ı ziyarete gitti. Görüşün ardından cezaevinden ayrılan Dilan Polat, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.