Giriş Tarihi: 21.08.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
14:42
Tahliye olan Dilan Polat'a eşi Engin'den 3 yasak: Cezaevinden çıkar çıkmaz izini kaybettirdi!
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 9 aydır kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Cezaevinden çıkar çıkmaz kardeşi Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki boğaz manzaralı villasına gitti. Dün de Çorlu'daki cezaevinde bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. Engin Polat'tan eşi Dilan'a üç yasak geldi. İşte detaylar…