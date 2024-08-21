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Giriş Tarihi: 21.08.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 14:42

Tahliye olan Dilan Polat'a eşi Engin'den 3 yasak: Cezaevinden çıkar çıkmaz izini kaybettirdi!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 9 aydır kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Cezaevinden çıkar çıkmaz kardeşi Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki boğaz manzaralı villasına gitti. Dün de Çorlu'daki cezaevinde bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. Engin Polat'tan eşi Dilan'a üç yasak geldi. İşte detaylar…

Oğuzhan UYSAL
Tahliye olan Dilan Polat’a eşi Engin’den 3 yasak: Cezaevinden çıkar çıkmaz izini kaybettirdi!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, gösterişli hayatı, lüks villası ve son model arabaları ile gündemden düşmedi. Günde 750 bin TL harcıyorum sözü sonrası MASAK'ın takibine girdi.

Tahliye olan Dilan Polat’a eşi Engin’den 3 yasak: Cezaevinden çıkar çıkmaz izini kaybettirdi!

Haklarında başlatılan soruşturma kapsamında kasım ayında gözaltına alınan Polat çifti, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kara para akşama ve vergi kaçırma suçlarından eşi Engin Polat ile haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan Polat 19 Ağustos'ta tahliye edildi.

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Tahliye olan Dilan Polat’a eşi Engin’den 3 yasak: Cezaevinden çıkar çıkmaz izini kaybettirdi!

5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat, tahliye olur olmaz kardeşi Sıla Doğu'nun İstanbul Sarıyer'de bulunan boğaz manzaralı villasına gitti.

Tahliye olan Dilan Polat’a eşi Engin’den 3 yasak: Cezaevinden çıkar çıkmaz izini kaybettirdi!

Herkes, Dilan Polat'ın sosyal medyadaki ilk paylaşımını ne olacak diye merak ederken ünlü fenomen, tahliye olduğunun ertesi günü Çorlu'da cezaevinde bulunan eşi Engin Polat'ı ziyarete gitti. Görüşün ardından cezaevinden ayrılan Dilan Polat, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.

Tahliye olan Dilan Polat’a eşi Engin’den 3 yasak: Cezaevinden çıkar çıkmaz izini kaybettirdi!

DİLAN POLAT'A EŞİ ENGİN'DEN 3 YASAK

Cezaevine görüşen giden Dilan Polat'a eşi Engin Polat'tan üç yasak geldi. İddiaya göre görüşmede Engin Polat, Dilan Polat'a, "Kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin" dediği öğrenildi. Eşinden aldığı uyarıyla şok yaşayan Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra izini kaybettirdi.

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