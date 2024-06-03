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Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 10:48

Tahta kaşıkla cinsel saldırıda iğrenç detaylar: Videoyu izledi olayı biliyordu!

İğren olay Zonguldak'ta yaşandı. Ali S.K. üyesi olduğu uyuşturucu çetesine ait tabancayı polise yakalattı. Bu yüzden çete üyelerinden işkence gören ve tahta kaşıkla cinsel saldırıya uğrayan genç, öldürülmek üzereyken kaçıp polise sığındı. Olayla ilgili görülen davada ise iğrenç detaylar ortaya çıktı…

Tahta kaşıkla cinsel saldırıda iğrenç detaylar: Videoyu izledi olayı biliyordu!

Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Ali S.K., dahil olduğu uyuşturucu çetesine ait tabancayı geçen yıl nisan ayında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde yere düşürdü. Polis ekipleri silaha el koyup, Ali S.K.'yi arama çalışması başlattı.

Tahta kaşıkla cinsel saldırıda iğrenç detaylar: Videoyu izledi olayı biliyordu!

CİNSEL SALDIRI VE İŞKENCE…
Çetenin üyeleri, silahı düşürüp kendilerini riske attığı için Ali S.K.'ye, işkence yaptı. Tahta kaşıkla cinsel saldırıya da maruz kalan Ali S.K., öldürülmek üzereyken 3 Mayıs'ta kaçıp polise sığındı. Ali S.K. çetenin ilişkilerini ve bağlantılarını polise anlattı. Ali S.K.'nin sunduğu deliller ve ifadeler ışığında polis ekipleri operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 8 kişiden Ayhan Küçükdere (50), oğlu Samet Küçükdere (25) ve Mehmet Can Arslaner (28) tutuklandı. 3 kişi savcılık ifadesinin ardından, H.C. (36) ve F.O. (36) ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ali S.K., polis ekiplerinin refakatinde memleketi Azerbaycan'a gönderildi.

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Tahta kaşıkla cinsel saldırıda iğrenç detaylar: Videoyu izledi olayı biliyordu!

TOPLAM 203 YIL HAPİS İSTENDİ
6 kişi hakkında hazırlanan iddianamede Ali S.K., Gaziantep'te bulunduğu sırada Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere, Mehmet Can Aslaner ve F.O.'nun kendisini zorla tutarak aralıklarla darbettiğini söyledi. Daha sonra Zonguldak'a getirildiğini anlatan Ali S.K., burada da dayağa maruz kaldığını, kolunun kırıldığını, tutsak gibi tutulduğunu ve pasaport ile telefonlarının elinden alındığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Tahta kaşıkla cinsel saldırıda iğrenç detaylar: Videoyu izledi olayı biliyordu!

Tutuklu sanıklar Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere ve Mehmet Can Arslaner hakkında 'Birden fazla kişiyle birlikte konutta silahlı yağma', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Eziyet etme' ve 'Nitelikli cinsel istismar' suçlarından 52'şer yıl, tutuksuz sanıklar F.O., H.C., Y.A. (40) 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan 14'er yıl ve F.O. hakkında ayrıca 'Eziyet etme' suçundan 5 yıl olmak üzere toplamda 203 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca iddianamede Ali S.K.'nin banyoda tahta kaşıkla uğradığı cinsel saldırının kayda alındığı 6 dakika 40 saniye ve 2 dakika 7 saniyelik 2 videodan bahsedildi. İddianame Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tahta kaşıkla cinsel saldırıda iğrenç detaylar: Videoyu izledi olayı biliyordu!

ELLERİ BAĞLI FOTOĞRAFI DA ÇEKİLMİŞ
Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 2'nci duruşması görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Can Aslaner, Samet Küçükdere, başka suçtan tutuklu Y.A. ve sanık avukatları salonda hazır bulunurken, tutuklu Ayhan Küçükdere ile başka suçtan tutuklu F.O. SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmada telefonlarda ele geçirilen fotoğraflar sanıklara gösterildi. Sanıklar Ali S.K. dışındaki kişileri teşhis edemezken, yeri de bilmediklerini söyledi. 2 Mayıs'ta 2023'te çekildiği anlaşılan Ali S.K.'nin ellerinin bağlı olduğu fotoğraf da sanıklara gösterildi.

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