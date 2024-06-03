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Tahta kaşıkla cinsel saldırıda iğrenç detaylar: Videoyu izledi olayı biliyordu!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
10:48
Tahta kaşıkla cinsel saldırıda iğrenç detaylar: Videoyu izledi olayı biliyordu!
İğren olay Zonguldak'ta yaşandı. Ali S.K. üyesi olduğu uyuşturucu çetesine ait tabancayı polise yakalattı. Bu yüzden çete üyelerinden işkence gören ve tahta kaşıkla cinsel saldırıya uğrayan genç, öldürülmek üzereyken kaçıp polise sığındı. Olayla ilgili görülen davada ise iğrenç detaylar ortaya çıktı…