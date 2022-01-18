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Haberler Yaşam Takdir teşekkür hesaplama işlemleri! (4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıf) E Okul giriş ile MEB 2022 Takdir ve teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla takdir alınır?
Giriş Tarihi: 18.01.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 08:48

Takdir teşekkür hesaplama işlemleri! (4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıf) E Okul giriş ile MEB 2022 Takdir ve teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla takdir alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karnelerini alacak olan öğrenciler e okul takdir teşekkür hesaplama işlemlerini merak ediyor. 70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar. Bilindiği gibi, milyonlarca öğrencinin takdir veya teşekkür alıp alamayacağını elde ettiği sınav sonuçları akabinde belli oluyor. Peki E Okul ile takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? 4.5.6.7.8.9.10.11.12 Sınıflar için 2022 Takdir ve teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? İşte detaylar

Takdir teşekkür hesaplama işlemleri! 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıf E Okul giriş ile MEB 2022 Takdir ve teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla takdir alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karnelerini alacak olan öğrenciler e okul takdir teşekkür hesaplama işlemlerini merak ediyor. 70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar. Bilindiği gibi, milyonlarca öğrencinin takdir veya teşekkür alıp alamayacağını elde ettiği sınav sonuçları akabinde belli oluyor. Peki E Okul ile takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? 4.5.6.7.8.9.10.11.12 Sınıflar için 2022 Takdir ve teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? İşte detaylar

Takdir teşekkür hesaplama işlemleri! 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıf E Okul giriş ile MEB 2022 Takdir ve teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla takdir alınır?

TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Dönem puanlarının ortalaması 70'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden 85 ve yukarı puan alanlar takdir belgesi alırlar.

TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Teşekkür belgesi puanı detayları merak ediliyor. Dönem puanlarının ortalaması 70'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden 70,00-84,99 arası alan öğrenciler ise teşekkür belgesi alırlar.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeleğinde şu detaylar yer aldı;

"(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir"

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Takdir teşekkür hesaplama işlemleri! 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıf E Okul giriş ile MEB 2022 Takdir ve teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla takdir alınır?

E-OKUL SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR NEDİR?

Sınav sonuçlarını öğrenmek

Haftalık ders programını öğrenebilir

Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

Sınav tarihlerini öğrenebilir

Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir

Takdir teşekkür hesaplama işlemleri! 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıf E Okul giriş ile MEB 2022 Takdir ve teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla takdir alınır?

E OKUL'DA KARNE NOTU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebiliyor.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Takdir teşekkür hesaplama işlemleri! 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıf E Okul giriş ile MEB 2022 Takdir ve teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla takdir alınır?
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