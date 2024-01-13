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Takıntılı cani dehşet saçtı! 9 ay içinde aynı kişiyi iki kez bıçakladı
Giriş Tarihi: 13.01.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
06:19
Takıntılı cani dehşet saçtı! 9 ay içinde aynı kişiyi iki kez bıçakladı
İzmir'de Yiğit A. (17) sokakta yan bakma nedeni ile tartıştığı Ekrem Kasap (20) ile arkadaşı Oktay Bakar'ı (20) ekmek bıçağı ile bel ve göğüs bölgelerinden toplam 8 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. 10 yıla kadar hapsi istemiyle hakkında dava açılan Yiğit A. suça sürüklenen çocuk olduğu, tarafları daha önceden tanımadığı ve öldürme kastı olmadığı gerekçesi ile 1 yıl 4 ay hapis cezası alıp serbest kaldı. Yiğit A. olaydan 9 ay sonra tekrar karşılaştığı Oktay Bakar'ı ikinci kez bıçaklayıp hastanelik etti. Mahkeme saldırgana bu kez 13 yıl hapis cezası verdi. Avukat Efe Demirciefe ilk olayda müvekkillerinin mağduriyetlerinin görmezden gelinmeseydi, ikinci olayın yaşanmayacağına dikkat çekti.