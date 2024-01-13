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Haberler Yaşam Takıntılı cani dehşet saçtı! 9 ay içinde aynı kişiyi iki kez bıçakladı
Giriş Tarihi: 13.01.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 06:19

Takıntılı cani dehşet saçtı! 9 ay içinde aynı kişiyi iki kez bıçakladı

İzmir'de Yiğit A. (17) sokakta yan bakma nedeni ile tartıştığı Ekrem Kasap (20) ile arkadaşı Oktay Bakar'ı (20) ekmek bıçağı ile bel ve göğüs bölgelerinden toplam 8 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. 10 yıla kadar hapsi istemiyle hakkında dava açılan Yiğit A. suça sürüklenen çocuk olduğu, tarafları daha önceden tanımadığı ve öldürme kastı olmadığı gerekçesi ile 1 yıl 4 ay hapis cezası alıp serbest kaldı. Yiğit A. olaydan 9 ay sonra tekrar karşılaştığı Oktay Bakar'ı ikinci kez bıçaklayıp hastanelik etti. Mahkeme saldırgana bu kez 13 yıl hapis cezası verdi. Avukat Efe Demirciefe ilk olayda müvekkillerinin mağduriyetlerinin görmezden gelinmeseydi, ikinci olayın yaşanmayacağına dikkat çekti.

Ceyhan TORLAK
Takıntılı cani dehşet saçtı! 9 ay içinde aynı kişiyi iki kez bıçakladı

Bornova ilçesinde 2022 yılı Şubat ayında meydana gelen olayda, Çınar Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki kafede oturan Ekrem Kasap ile arkadaşı Oktay Bakar, gece saat 01.00'da evlerine gitmek için caddeye çıktığında iddiaya göre daha önceden tanımadıkları Yiğit A. ile yan bakma meselesi yüzünden tartıştı.

Takıntılı cani dehşet saçtı! 9 ay içinde aynı kişiyi iki kez bıçakladı

Çıkan kavgada Yiğit A. belindeki ekmek bıçağı ile Kasap ve Bakar'ı sırt ve göğüs bölgelerinden 4'er bıçak darbesi ile toplam 8 kez bıçakladı. 14 gün yoğun bakım servisinde tedavi gören ve akciğerlerinde kalıcı hasar meydana gelen Kasap ile Bakar şans eseri ölümden döndü. Zanlı Yiğit A. gözaltına alınıp 4 ay çocuk ıslahevinde kaldı.

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Takıntılı cani dehşet saçtı! 9 ay içinde aynı kişiyi iki kez bıçakladı

10 YIL HAPSİ İSTENDİ, 1 YIL 4 AY ALIP CEZAEVİNDEN ÇIKTI
İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada avukat Efe Demirciefe, iki müvekkilinin 23 santimlik ekmek bıçağı ile hayati tehlike oluşturacak nitelikte yaralandığını belirtip, tanık beyanları ile Adli Tıp raporu ve kamera kayıtlarını mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti, savcının 10 yıla kadar hapsini istediği Yiğit A. için ilginç bir karar verdi.

Takıntılı cani dehşet saçtı! 9 ay içinde aynı kişiyi iki kez bıçakladı

Mahkeme, suç aleti öldürmeye elverişli olsa da taraflar arasında geçmişe dayalı husumet bulunmadığını, suça sürüklenen çocuğun eylemine devam etme ihtimali varken yaralamalar sonrası olay yerinden ayrıldığına dikkat çekerek Yiğit A.'ya 1 yıl 4 ay hapis cezası verip serbest bıraktı.

Takıntılı cani dehşet saçtı! 9 ay içinde aynı kişiyi iki kez bıçakladı

AYNI KİŞİYİ BİR DAHA BIÇAKLADI
Olaydan 9 ay sonra ölümden dönen Oktay Bakar aynı semtte arkadaşları ile parkta otururken daha önce kendisini bıçakla ağır yaralayan Yiğit A. ile tekrar karşılaştı. İddiaya göre; Bakar'ın yanındaki arkadaşları Yiğit A.'yı işaret ederek 'Bu çocuğu tanıyor musun?' diye sordu.

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