Takıntılı cani dehşet saçtı! 9 ay içinde aynı kişiyi iki kez bıçakladı

AYNI KİŞİYİ BİR DAHA BIÇAKLADI

Olaydan 9 ay sonra ölümden dönen Oktay Bakar aynı semtte arkadaşları ile parkta otururken daha önce kendisini bıçakla ağır yaralayan Yiğit A. ile tekrar karşılaştı. İddiaya göre; Bakar'ın yanındaki arkadaşları Yiğit A.'yı işaret ederek 'Bu çocuğu tanıyor musun?' diye sordu.