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Giriş Tarihi: 13.04.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 12:10

Takip ettiği husumetlisine kurşun yağdırıp öldürdü

Diyarbakır'da 34 yaşındaki Yusuf Birol, taksiye binmek üzereyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması amacıyla polis çalışma başlattı.

Hüseyin KAÇAR
Takip ettiği husumetlisine kurşun yağdırıp öldürdü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Köprülü Kavşağı'nda kendisine bekleyen taksiye binmek üzere olan Yusuf Birol, silahlı saldırıya uğradı.

Takip ettiği husumetlisine kurşun yağdırıp öldürdü

Saldırganın 10 el ateş ettiği Birol, kanlar içerinde yere yığıldı. Saldırgan ise, olayda kullandığı tabanca ile kayıplara karıştı.

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Takip ettiği husumetlisine kurşun yağdırıp öldürdü

Saldırıda ağır yaralanan Yusuf Birol, taksi şoförü tarafından hastaneye götürüldü.

Takip ettiği husumetlisine kurşun yağdırıp öldürdü

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaparken, hastanede tedaviye altına alınan Yusuf Birol ameliyata alındı.

Takip ettiği husumetlisine kurşun yağdırıp öldürdü

Birol, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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