Takip ettiği husumetlisine kurşun yağdırıp öldürdü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Köprülü Kavşağı'nda kendisine bekleyen taksiye binmek üzere olan Yusuf Birol, silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın 10 el ateş ettiği Birol, kanlar içerinde yere yığıldı. Saldırgan ise, olayda kullandığı tabanca ile kayıplara karıştı. Saldırıda ağır yaralanan Yusuf Birol, taksi şoförü tarafından hastaneye götürüldü. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaparken, hastanede tedaviye altına alınan Yusuf Birol ameliyata alındı. Birol, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Birol, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.