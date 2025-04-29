Taklit tağşiş liste güncellendi! Ünlü peynir markasında hile! Taklit tağşiş listesine eklenen firmalar hangisi?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini güncelledi. 30 ürünün daha eklendiği listede dikkat çeken herkes tarafından bilinen peynir markası oldu. Bunun yanı sıra sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde daha birçok ürün yer aldı. Peki, Taklit tağşiş listesine eklenen firmalar hangisi?