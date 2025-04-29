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Taklit tağşiş liste güncellendi! Ünlü peynir markasında hile! Taklit tağşiş listesine eklenen firmalar hangisi?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
14:12
Taklit tağşiş liste güncellendi! Ünlü peynir markasında hile! Taklit tağşiş listesine eklenen firmalar hangisi?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler hız kesmeden devam ediyor. Yapılan yeni güncelleme ile birlikte taklit ve tağşiş listesine 30 ürün daha eklendi. Yer alan ürünlerin arsından ünlü bir peynir markasında hile tespit edildi. Peki, 28 Nisan 2025 taklit tağşiş listesine eklenen firmalar hangisi? İşte, güncel liste...