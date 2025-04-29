Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Taklit tağşiş liste güncellendi! Ünlü peynir markasında hile! Taklit tağşiş listesine eklenen firmalar hangisi?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 14:12

Taklit tağşiş liste güncellendi! Ünlü peynir markasında hile! Taklit tağşiş listesine eklenen firmalar hangisi?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler hız kesmeden devam ediyor. Yapılan yeni güncelleme ile birlikte taklit ve tağşiş listesine 30 ürün daha eklendi. Yer alan ürünlerin arsından ünlü bir peynir markasında hile tespit edildi. Peki, 28 Nisan 2025 taklit tağşiş listesine eklenen firmalar hangisi? İşte, güncel liste...

Taklit tağşiş liste güncellendi! Ünlü peynir markasında hile! Taklit tağşiş listesine eklenen firmalar hangisi?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini güncelledi. 30 ürünün daha eklendiği listede dikkat çeken herkes tarafından bilinen peynir markası oldu. Bunun yanı sıra sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde daha birçok ürün yer aldı. Peki, Taklit tağşiş listesine eklenen firmalar hangisi?

Taklit tağşiş liste güncellendi! Ünlü peynir markasında hile! Taklit tağşiş listesine eklenen firmalar hangisi?

TAKLİT TAĞŞİŞ LİSTESİ 28 NİSAN 2025

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi.

Listeye 30 yeni ürün eklendi. İşte, o ürünler:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Taklit tağşiş liste güncellendi! Ünlü peynir markasında hile! Taklit tağşiş listesine eklenen firmalar hangisi?

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜREN GIDALAR!

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde bitkisel karışımlı macunda ilaç tespit edilirken tatlı biberde ve sıvı yağında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, lahmacun harcında ve dana etinde tek tırnaklı eti bulundu.

Taklit tağşiş liste güncellendi! Ünlü peynir markasında hile! Taklit tağşiş listesine eklenen firmalar hangisi?

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTE

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini de yeniledi.

Taklit tağşiş liste güncellendi! Ünlü peynir markasında hile! Taklit tağşiş listesine eklenen firmalar hangisi?

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde de aynı değeri taşımayan maddelerin eklenmesi dikkat çekti.