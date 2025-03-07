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Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi! Sucuk ve köfte harcındaki hile 'pes' dedirtti! İşte ifşa edilen sahtekar firmalar...
Giriş Tarihi: 07.03.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
10:29
Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi! Sucuk ve köfte harcındaki hile 'pes' dedirtti! İşte ifşa edilen sahtekar firmalar...
SON DAKİKA HABERİ: Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerindeki taklit ve tağşişleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, son denetimlerde tespit ettiği hileleri ve sahtekarlık yapan firmaları tek tek açıkladı. Tespit edilen hileler, 'Bu kadarı da olmaz' dedirtti. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa ettiği o sahtekar firmalar...