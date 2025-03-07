Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi! Sucuk ve köfte harcındaki hile ’pes’ dedirtti! İşte ifşa edilen sahtekar firmalar...

Gıdada yapılan hileler bitmek bilmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde yaptığı denetimlerle vatandaşın sağlığına kasteden firmaları tek tek açıklıyor. Bakanlığın son listesinde yine birçok firmanın vatandaşın sağlığını tehdit eden taklit ve tağşişlere başvurduğu görüldü. Bakanlık o firmaları tek tek cezalandırırken, kamuoyuna da ifşa etti.