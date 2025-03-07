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Haberler Yaşam Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi! Sucuk ve köfte harcındaki hile 'pes' dedirtti! İşte ifşa edilen sahtekar firmalar...
Giriş Tarihi: 07.03.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 10:29

Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi! Sucuk ve köfte harcındaki hile 'pes' dedirtti! İşte ifşa edilen sahtekar firmalar...

SON DAKİKA HABERİ: Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerindeki taklit ve tağşişleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, son denetimlerde tespit ettiği hileleri ve sahtekarlık yapan firmaları tek tek açıkladı. Tespit edilen hileler, 'Bu kadarı da olmaz' dedirtti. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa ettiği o sahtekar firmalar...

Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi! Sucuk ve köfte harcındaki hile ’pes’ dedirtti! İşte ifşa edilen sahtekar firmalar...

Gıdada yapılan hileler bitmek bilmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde yaptığı denetimlerle vatandaşın sağlığına kasteden firmaları tek tek açıklıyor. Bakanlığın son listesinde yine birçok firmanın vatandaşın sağlığını tehdit eden taklit ve tağşişlere başvurduğu görüldü. Bakanlık o firmaları tek tek cezalandırırken, kamuoyuna da ifşa etti.

Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi! Sucuk ve köfte harcındaki hile ’pes’ dedirtti! İşte ifşa edilen sahtekar firmalar...

HALKIN SAĞLIĞINA KASTEDİYORLAR! SUCUKTAN 'TAVUK KAFASI' ÇIKTI...

Bakanlığın son olarak yayınladığı listede yine sucuk ürünlerindeki taklit ve tağşişler dikkat çekti. Vatandaşın sağlığına kasteden firmalar; sucuğun içine tavuk kafası, baş eti ve mekanik ayrılmış kanatlı eti koydu. Bakanlığın, yayınladığı listedeki ihlali gören vatandaşlar isyan etti.

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Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi! Sucuk ve köfte harcındaki hile ’pes’ dedirtti! İşte ifşa edilen sahtekar firmalar...

SOSLU TAVUK KÖFTE HARCINDAN TAŞLIK ÇIKTI!

Bakanlığın yayınladığı listede bir başka dikkat çeken usulsüzlük soslu tavuk köfte harcıydı. Soslu tavuk köfte harcının içinden sakatat (taşlık) ve soya çıktı.

Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi! Sucuk ve köfte harcındaki hile ’pes’ dedirtti! İşte ifşa edilen sahtekar firmalar...

BAKLAVAYI FISTIKLI DİYE SATIP İÇİNE AY ÇEKİRDEĞİ KOYMUŞLAR

Baklavadaki usulsüzlük de hayrete düşüren cinsten. Bakanlığın tespitine göre; fıstıklı diye satılan baklavanın içine ay çekirdeği konuldu.

Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi! Sucuk ve köfte harcındaki hile ’pes’ dedirtti! İşte ifşa edilen sahtekar firmalar...

İŞTE TAKLİT VE TAHŞİŞ ÜRÜNLER İLE İFŞA EDİLEN FİRMALARIN LİSTESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde usulsüzlük tespit ettiği firmalar ve tespi edilen ihlallerin yer aldığı liste şöyle: