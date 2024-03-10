Taksi şoförü Oğuz Erge’nin kızının sözleri Türkiye’yi ağlattı: Babam mezarında rahat uyuyacak!

"KİMSEYE GÜVENMEYECEKSİN" DEYİP KAÇTI!

Taksiyi ve Erge'nin ceplerini karıştırarak cep telefonu ve kulaklığı gasp eden Delil Aysal'ın "Kimseye güvenmeyeceksin" dediği anlar, araç içi kamerasına da yansıdı! Silah sesini duyanların ihbarıyla, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Erge, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.