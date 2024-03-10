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Haberler Yaşam Taksi şoförü Oğuz Erge’nin kızının sözleri Türkiye’yi ağlattı: Babam mezarında rahat uyuyacak!
Giriş Tarihi: 10.03.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 08:50

Taksi şoförü Oğuz Erge’nin kızının sözleri Türkiye’yi ağlattı: Babam mezarında rahat uyuyacak!

İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge, üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal'ın silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye'nin konuştuğu olayda katil Aysal'a müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Oğuz Erge'nin 16 yaşındaki kızı Naz Erge SABAH'a özel yaptığı açıklamada, "Bu güzel kararı babamın mezarına gidip söyleyeceğim. O da bunu duyunca mezarında daha rahat uyuyacak" dedi…

Ceyhan TORLAK
Taksi şoförü Oğuz Erge’nin kızının sözleri Türkiye’yi ağlattı: Babam mezarında rahat uyuyacak!

Türkiye, 31 Aralık gecesi İzmir Gaziemir'de yaşanan vahşetle sarsıldı. Evli ve 1 çocuk babası taksi şoförü Oğuz Erge, soğukta üşümesin diye aracına aldığı maskeli ve kapüşonlu Delil Aysal'ın saldırısına uğradı. Oğuz Erge'yi bir süre yanlış adrese yönlendirerek oyalayan Delil Aysal, ardından para çıkarma bahanesiyle yanında bulunan tabancayla Oğuz Erge'ye sırtından üç kurşun sıktı!

Taksi şoförü Oğuz Erge’nin kızının sözleri Türkiye’yi ağlattı: Babam mezarında rahat uyuyacak!

"KİMSEYE GÜVENMEYECEKSİN" DEYİP KAÇTI!

Taksiyi ve Erge'nin ceplerini karıştırarak cep telefonu ve kulaklığı gasp eden Delil Aysal'ın "Kimseye güvenmeyeceksin" dediği anlar, araç içi kamerasına da yansıdı! Silah sesini duyanların ihbarıyla, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Erge, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Taksi şoförü Oğuz Erge’nin kızının sözleri Türkiye’yi ağlattı: Babam mezarında rahat uyuyacak!

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, taksinin araç kamerasıyla bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasından görüntü incelemeye alındı. Toplam 110 saatlik görüntülerin incelenmesinin ardından cani Delil Aysal saklandığı evde yakalandı. Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Taksi şoförü Oğuz Erge’nin kızının sözleri Türkiye’yi ağlattı: Babam mezarında rahat uyuyacak!

CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcının olaya ilişkin değerlendirmesinde Aysal'ın suç tarihinde tanınmasına engel olabilecek şekilde başı kapüşonla kapalı ve yüzü maskeli olduğu belirtildi.

Taksi şoförü Oğuz Erge’nin kızının sözleri Türkiye’yi ağlattı: Babam mezarında rahat uyuyacak!

Ruhsatsız tabancayla Erge'ye ateş edildiği, kendisini savunamayacak durumda bulunan maktule ait cep telefonuyla kablosuz kulaklığın yağmalandığı kaydedilerek, "Böylelikle şüphelinin üzerine atılı nitelikli adam öldürme, nitelikli yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarını işlediği anlaşılmaktadır" denildi. İddianamede Aysal için 'Nitelikli kasten öldürme', 'Nitelikli yağma' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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