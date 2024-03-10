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Taksi şoförü Oğuz Erge’nin kızının sözleri Türkiye’yi ağlattı: Babam mezarında rahat uyuyacak!
Giriş Tarihi: 10.03.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
08:50
Taksi şoförü Oğuz Erge’nin kızının sözleri Türkiye’yi ağlattı: Babam mezarında rahat uyuyacak!
İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge, üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal'ın silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye'nin konuştuğu olayda katil Aysal'a müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Oğuz Erge'nin 16 yaşındaki kızı Naz Erge SABAH'a özel yaptığı açıklamada, "Bu güzel kararı babamın mezarına gidip söyleyeceğim. O da bunu duyunca mezarında daha rahat uyuyacak" dedi…