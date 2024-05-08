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Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek vahşice öldürülmüştü: İddianamedeki detaylar kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
10:36
Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek vahşice öldürülmüştü: İddianamedeki detaylar kan dondurdu!
İstanbul'da taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, aracına binen Yoosef Bagherian Gharehtapeh tarafından 5 yerinden bıçaklanarak yol kenarına atıldı! Yanıkyürek hayatını kaybederken cani Yoosef Bagherian Gharehtapeh yakalandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Gharehtapeh hakkında istenen ceza belli olurken iddianamedeki detaylar yaşanan vahşetin kanıtıydı…