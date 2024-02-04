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Taksi ücretini ödemeyen kadına şok! Tüm Türkiye rezilliğini izlemişti!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
17:37
Taksi ücretini ödemeyen kadına şok! Tüm Türkiye rezilliğini izlemişti!
Taksi ücretini ödemeyen kadın şoföre de saldırmıştı. O anlar kameralara saniye saniye yansımıştı. Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken genç kadın bugün gözaltına alındı. 285 lira taksi ücretini ödemeyen ve şoföre tekmeler savuran kadın yolcu J.S.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte haberin detayları...