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Haberler Yaşam Taksi ücretini ödemeyen kadına şok! Tüm Türkiye rezilliğini izlemişti!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 17:37

Taksi ücretini ödemeyen kadına şok! Tüm Türkiye rezilliğini izlemişti!

Taksi ücretini ödemeyen kadın şoföre de saldırmıştı. O anlar kameralara saniye saniye yansımıştı. Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken genç kadın bugün gözaltına alındı. 285 lira taksi ücretini ödemeyen ve şoföre tekmeler savuran kadın yolcu J.S.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte haberin detayları...

AJANSLAR
Taksi ücretini ödemeyen kadına şok! Tüm Türkiye rezilliğini izlemişti!

Türkiye'nin konuştuğu olay Cuma akşamı İstanbul Üsküdar'da meydana geldi. J.S.S. isimli kadın yolcu, taksiye bindi. Evinin önüne geldiğinde ise taksimetre ücreti olan 285 lirayı ödemeden indi.

Taksi ücretini ödemeyen kadına şok! Tüm Türkiye rezilliğini izlemişti!

Taksi şoförü ise aracından indi. Genç kadından parasını ödemesini istedi. O anları da cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Üsküdar'da taksi ücretini ödemeyen kadın adliyeye sevk edildi | Video

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Taksi ücretini ödemeyen kadına şok! Tüm Türkiye rezilliğini izlemişti!

"ÜCRETİNİ ÖDER MİSİN?"
"Taksimetre ücretini öder misin? Bunu yayınlayacağım" dedi. Genç kadın ise parası isteyen şoföre saldırmaya başladı.

Taksi ücretini ödemeyen kadına şok! Tüm Türkiye rezilliğini izlemişti!

"Telefonu kapat, sil, ödeyeceğim" diyerek Dinçer'e tekmeler attı. Çevredeki vatandaşlar ise olaya müdahale etmeye çalıştı.

Taksi ücretini ödemeyen kadına şok! Tüm Türkiye rezilliğini izlemişti!

Sosyal medyaya yüklenen o görüntü hızla yayıldı. Taksicinin parasını ödemeyen kadın müşterinin pişkin tavırlarını gören milyonlar şaştı kaldı.

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