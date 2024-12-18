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Haberler Yaşam Taksici cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı: Eren öldü işi gücü bırakın!
Giriş Tarihi: 18.12.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 17:11

Taksici cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı: Eren öldü işi gücü bırakın!

Türkiye'nin konuştuğu vahşet Konya'da yaşandı... Harçlığını çıkarabilmek için hafta sonları taksicilik yapan Eren Peker (20), trafikte 'yol verme' kavgasında Muzaffer T. tarafından 10 yerinden bıçaklandı. Talihsiz genç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eren'in öldürüldüğü gece kaydedilen ses kayıtları da ortaya çıktı. Taksi şoförleri arasındaki panik anları kayıtlara böyle yansıdı: Eren öldü işi gücü bırakın...

DHA
Taksici cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı: Eren öldü işi gücü bırakın!

Eren Peker cinayetinde yeni detaylara ulaşıldı… Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Eren Peker, geçen pazar günü yönetimindeki 42 TT 898 plakalı takside 'yol verme' nedeniyle tartıştığı Muzaffer T. tarafından vücudunun 10 yerinden bıçaklanarak katledildi.

Taksici cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı: Eren öldü işi gücü bırakın!

Olayın ardından kaçan 'yaralama' 'tehdit ve hareket' gibi suçlardan 12 kaydı bulunan Muzaffer T., arkadaşı sürücü Muammer B. ve kaçmalarına yardımcı olan Dilek K. polis ekiplerince yakalandı.

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Taksici cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı: Eren öldü işi gücü bırakın!

"EREN ÖLDÜ İŞİ GÜCÜ BIRAKIN"

Eren Peker'in öldürüldüğü gece, durağındaki taksi şoförleri arasındaki panik anları, iletişim kurdukları programdaki ses kayıtlarına yansıdı.

Eren Peker cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı: "Eren öldü işi gücü bırakın!" | Video

Taksici cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı: Eren öldü işi gücü bırakın!

Kayıtlarda 'Eren öldü, işi gücü bırakın' kaydı dikkat çekti. Eren'in olaydan saatler önce arkadaşlarına markete gideceğini ve istedikleri bir şeyin olup olmadığını sorduğu da kayıtlarda yer aldı.

Taksici cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı: Eren öldü işi gücü bırakın!

PLAKAYA EREN'İN ADI YAZILDI
Mesai arkadaşları Eren Peker'in öldürüldüğü taksinin plakasının altına, adını, öldüğü tarihi ve ölümsüzlük sembolü ekledi.

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