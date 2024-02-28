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Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü: Katil Delil Aysal hakkında dikkat çeken rapor: Meğer akıl sağlığı...
Giriş Tarihi: 28.02.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
15:31
Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü: Katil Delil Aysal hakkında dikkat çeken rapor: Meğer akıl sağlığı...
İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge, üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal tarafından kurşunlandı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Erge kurtarılamadı. Tutuklanan ve mahkemede "Psikolojik sıkıntılarım vardı" savunması yapan katil hakkında cezai ehliyet raporu hazırlandı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce hazırlanan raporda, akıl sağlığı detayı dikkatler kaçmadı…