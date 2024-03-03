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Haberler Yaşam Taksici Osman Karaca cinayeti aydınlandı: Cezayirli turistin tüyler ürperten planı!
Giriş Tarihi: 03.03.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 12:20

Taksici Osman Karaca cinayeti aydınlandı: Cezayirli turistin tüyler ürperten planı!

İstanbul'da yaklaşık 1 yıl önce müşterisi tarafından takside elleri, ayakları ve ağzı bant ve tellerle bağlanıp silahla öldürülen taksici Osman Karaca'nın faili Cezayir vatandaşı Oussame Abbas çıktı. Yakalanarak gözaltına alınan Abbas'ın üzerinden 675 liralık banknotlarda kan izleri tespit edildi. İnceleme sonucunda kan lekelerinde taksici Karaca'nın ve kendisinin DNA profillerine rastlandı. Abbas ifadesinde cinayeti nasıl planladığını itiraf etti. Şüphelinin cinayeti planlayarak önceden malzemeleri aldığı, önce gasp ettiği taksiciyi işkence ederek öldürdüğü belirlendi. Şüpheli Abbas'a ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 23 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Taksici Osman Karaca cinayeti aydınlandı: Cezayirli turistin tüyler ürperten planı!

İstanbul Ümraniye'de taksicilik yapan iki çocuk babası Osman Karaca (47), 2 Şubat 2023 günü kayıplara karışmıştı. Ailesi, taksiciye ulaşamayınca kayıp ihbarı vermiş, iddiaya göre 7 Şubat 2023 günü Osman Karaca, Şile'de taksisinin yolcu koltuğunda elleri, ayakları ve ağzı bağlı şekilde ölü bulunmuştu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, korkunç olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Taksici Osman Karaca cinayeti aydınlandı: Cezayirli turistin tüyler ürperten planı!

EŞİNE SON SÖZÜ "MÜŞTERİM VAR SENİ SONRA ARARIM" OLDU
İddianamede taksicinin cinayete kurban gittiğine dair kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. İddiaya göre 6 Şubat 2023 günü Derya Karaca, eşini telefonla aradı ancak taksici "Müşterim var, seni 20-25 dakika sonra ararım" diyerek telefonu kapattı. İfadesinde eşinin geri dönüş yapmadığını belirten acılı eş, tekrar eşini aradığında ise telefonunun kapalı olduğunu, bunun üzerine kaynı Fatih Karaca'ya durumu anlattığını, Fatih'in eşinin iş arkadaşlarına durumu anons ettirdiğini, buna rağmen eşinden haber alamayınca en yakın karakola "kayıp müracaatı" yaptıklarını söyledi.

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Taksici Osman Karaca cinayeti aydınlandı: Cezayirli turistin tüyler ürperten planı!

AĞZI BANTLI VÜCUDU TELLERLE BAĞLANMIŞ HALDE BULUNDU
Polisin arama çalışmaları sonucu taksici, 7 Şubat 2023 günü Şile'de taksisinin içinde ağzı gri renkli bantla kapalı ve vücudunun da bakır tellerle koltuğa bağlanmış halde ölü olarak bulundu. Kardeşi Fatih Karaca ifadesinde taksiyi ağabeyiyle birlikte işlettiklerini, ağabeyine ulaşamadıklarında taksici arkadaşını aradığını ve arkadaşının en son saat 11:50'de ağabeyi ile konuştuklarını, yabancı uyruklu bir yolcuyu Şile'ye götürdüğünü söylediğini, sonrasında ise ağabeyini ölü bulduklarını anlattı.

Taksici Osman Karaca cinayeti aydınlandı: Cezayirli turistin tüyler ürperten planı!

CANİNİN PARALARINDA KAN LEKESİ
Savcılık, yapılan araştırmalar sonucunda taksiciyi öldürenin Cezayir ülkesi vatandaşı olan Oussame Abbas olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin üzerinde 675 lira para bulunduğu ve paraların üzerinde kan lekeleri olduğu belirlenirken çantasında ise bir tabanca, şarjör, mermiler, sarı renkli bakır bağlama teli ve elektroşok cihazı olduğu ortaya çıktı.

Taksici Osman Karaca cinayeti aydınlandı: Cezayirli turistin tüyler ürperten planı!

TELEFONUNDA CİNAYET PLANININ FOTOĞRAFLARI
Adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin telefonunda ise şok edici fotoğraflar bulundu. Yapılan incelemede telefonda Şile-Çekmeköy dolmuşlarının saatinin olduğu tabelanın fotoğrafı, maktulun ağzının bantlanmasında kullanılan bantla aynı özellikleri taşıyan bantların fotoğrafı ve Şile bölgesi haritaları ile Çekmeköy ilçesi metro istasyonu haritasının fotoğrafı görüldü.

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