Taksici Osman Karaca cinayeti aydınlandı: Cezayirli turistin tüyler ürperten planı!

EŞİNE SON SÖZÜ "MÜŞTERİM VAR SENİ SONRA ARARIM" OLDU

İddianamede taksicinin cinayete kurban gittiğine dair kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. İddiaya göre 6 Şubat 2023 günü Derya Karaca, eşini telefonla aradı ancak taksici "Müşterim var, seni 20-25 dakika sonra ararım" diyerek telefonu kapattı. İfadesinde eşinin geri dönüş yapmadığını belirten acılı eş, tekrar eşini aradığında ise telefonunun kapalı olduğunu, bunun üzerine kaynı Fatih Karaca'ya durumu anlattığını, Fatih'in eşinin iş arkadaşlarına durumu anons ettirdiğini, buna rağmen eşinden haber alamayınca en yakın karakola "kayıp müracaatı" yaptıklarını söyledi.