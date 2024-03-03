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Taksici Osman Karaca cinayeti aydınlandı: Cezayirli turistin tüyler ürperten planı!
Giriş Tarihi: 03.03.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
12:20
Taksici Osman Karaca cinayeti aydınlandı: Cezayirli turistin tüyler ürperten planı!
İstanbul'da yaklaşık 1 yıl önce müşterisi tarafından takside elleri, ayakları ve ağzı bant ve tellerle bağlanıp silahla öldürülen taksici Osman Karaca'nın faili Cezayir vatandaşı Oussame Abbas çıktı. Yakalanarak gözaltına alınan Abbas'ın üzerinden 675 liralık banknotlarda kan izleri tespit edildi. İnceleme sonucunda kan lekelerinde taksici Karaca'nın ve kendisinin DNA profillerine rastlandı. Abbas ifadesinde cinayeti nasıl planladığını itiraf etti. Şüphelinin cinayeti planlayarak önceden malzemeleri aldığı, önce gasp ettiği taksiciyi işkence ederek öldürdüğü belirlendi. Şüpheli Abbas'a ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 23 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.