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Giriş Tarihi: 19.06.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 10:24

Taksiciye dayak! İstanbul’da korkutan görüntü…

İstanbul'da alkol alan iki şahıs, taksicinin 'yolcum var' demesine sinirlendi. Şoförü yumruk ve tekmelerle darp etti. O anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi…

İHA
Taksiciye dayak! İstanbul’da korkutan görüntü…

Korkunç olay gece saatlerinde İstanbul Ortaköy'de yaşandı.

Taksiciye dayak! İstanbul’da korkutan görüntü…

İddiaya göre alkol alan iki şahıs yoldan bir taksi çevirdi. Ancak taksici içeride yolcu olduğunu söyleyerek kendilerini alamayacağını söyledi.Şahısların ısrarı üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda iki şahıs, taksiciye yumruk ve tekme atarak saldırdı.

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Taksiciye dayak! İstanbul’da korkutan görüntü…

Taksici can havliyle uzlaşmaya çalıştı ancak bu kez de trafiğe takıldı. Peşinden gelen şahıslar taksiciye bir kez daha saldırdı. Trafiğin ilerlemesiyle taksici de yoluna devam etti.

Taksiciye dayak! İstanbul’da korkutan görüntü…

Yaşananlar kameralara yansırken, taksicinin yaşadığı olayla ilgili emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul'da taksiciye tekme ve yumruklu saldırı kamerada | Video

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