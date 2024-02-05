Taksiciye küfür eden kadının kimliği belli oldu! Şoför Mehmet Cihan ilk kez konuştu!

SENİN GİBİ TAKSİCİLERİ VURUYORLAR

Buna rağmen kadın yolcu küfürlerine devam ederek, "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi. Küfür ve hakaretler karşısında taksicinin de sabırlı tavırları kameraya yansıdı. Taksi şoförü Mehmet Cihan''ın sabırlı ve kibar davranışları dikkat çekti.