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Taksiciye küfür eden kadının kimliği belli oldu! Şoför Mehmet Cihan ilk kez konuştu!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
16:55
Taksiciye küfür eden kadının kimliği belli oldu! Şoför Mehmet Cihan ilk kez konuştu!
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir taksiye binip, şoför Mehmet Cihan'a hakaretler yağdıran kadının kimliği belirlendi. Görüntüleri büyük tepki çeken kadının Aydın'da meyhane işleten M.N.Ç. olduğu tespit edildi. Olaydan sonra Efeler Polis Merkezi'ne giden Mehmet Cihan, M.N.Ç.'den şikayetçi oldu. SABAH'a konuşan taksici Mehmet Cihan, "Sonumuzun İzmir'deki arkadaşımızın olduğu gibi olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.