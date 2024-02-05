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Haberler Yaşam Taksiciye küfür eden kadının kimliği belli oldu! Şoför Mehmet Cihan ilk kez konuştu!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 16:55

Taksiciye küfür eden kadının kimliği belli oldu! Şoför Mehmet Cihan ilk kez konuştu!

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir taksiye binip, şoför Mehmet Cihan'a hakaretler yağdıran kadının kimliği belirlendi. Görüntüleri büyük tepki çeken kadının Aydın'da meyhane işleten M.N.Ç. olduğu tespit edildi. Olaydan sonra Efeler Polis Merkezi'ne giden Mehmet Cihan, M.N.Ç.'den şikayetçi oldu. SABAH'a konuşan taksici Mehmet Cihan, "Sonumuzun İzmir'deki arkadaşımızın olduğu gibi olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ceyhan TORLAK
Taksiciye küfür eden kadının kimliği belli oldu! Şoför Mehmet Cihan ilk kez konuştu!

İzmir'de müşteri görünümlü gaspçı Delil Aysal (19) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Oğuz Erge'nin (44) ölümü henüz hafızalardan silinmezken, farklı bir olay da Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşandı. Aydın'da taksicilik yapan Mehmet Cihan, önceki gün gece saat 03.45 sıralarında müşteri aldı.

Taksiciye küfür eden kadının kimliği belli oldu! Şoför Mehmet Cihan ilk kez konuştu!

Taksiye binen müşteriler sürücüye zor anlar yaşattı. Ön koltukta oturan bir kadın müşteri önce taksiciye küfür etmeye başladı. Taksi sürücüsü Cihan, araç içerisinde bulunan kameranın kayıtta olduğunu kadın yolcuya bildirip küfür etmemesi konusunda uyardı.

İzmir'deki taksici cinayetini örnek gösterdi, küfürler savurdu: "Senin gibi adamları vursunlar!" | Video

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Taksiciye küfür eden kadının kimliği belli oldu! Şoför Mehmet Cihan ilk kez konuştu!

SENİN GİBİ TAKSİCİLERİ VURUYORLAR
Buna rağmen kadın yolcu küfürlerine devam ederek, "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi. Küfür ve hakaretler karşısında taksicinin de sabırlı tavırları kameraya yansıdı. Taksi şoförü Mehmet Cihan''ın sabırlı ve kibar davranışları dikkat çekti.

Taksiciye küfür eden kadının kimliği belli oldu! Şoför Mehmet Cihan ilk kez konuştu!

MEYHANECİ ÇIKTI
Taksi şoförü Mehmet Cihan'a hakaretler yağdıran kadının kimliği belirlendi. Görüntüleri büyük tepki çeken kadının Aydın'da meyhane işleten M.N.Ç. olduğu tespit edildi.

Taksiciye küfür eden kadının kimliği belli oldu! Şoför Mehmet Cihan ilk kez konuştu!

POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşanan olayın ardından Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğine giden taksici Cihan, ifade vererek kendisine tehdit ve hakaret eden kadından şikayetçi oldu. Karakol çıkışı açıklama yapan Cihan, "2 tane çocuğumun rızkını kazanmak için mücadele veriyorum. Sonucu bu olmamalı bence" dedi.

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