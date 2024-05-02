Taksiciye kumar borcundan kanlı infaz! Ağaçlık alanda toprağa gömülü halde bulundu

SIR PERDESİ ARALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınanların sayısı 8'e çıkarken, 3 çocuk basası olan taksici Mohammed Azeez Mahdi Mahdi'nin ölümüyle ilgili sır perdesi de aralandı. İddiaya göre Mahdi ile şüpheliler arasında kumardan dolayı alacak-verecek meselesi olduğunu, müşteri gibi bindikleri taksice Mahdi'nin başına sıkarak infazı yaptıklarını, daha önceden kiraladıkları atölye tarzı işyerinin arkasındaki ağaçlık alana götürerek Mahdi'yi gömdüğü, taksiyi de satmaya çalıştıkları öğrenildi.