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Haberler Yaşam Taksiciye kumar borcundan kanlı infaz! Ağaçlık alanda toprağa gömülü halde bulundu
Giriş Tarihi: 02.05.2024 18:11 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 18:11

Taksiciye kumar borcundan kanlı infaz! Ağaçlık alanda toprağa gömülü halde bulundu

Sakarya'da 20 gündür kayıp olarak aranan yabancı uyruklu taksicinin cesedi bulundu. Ağaçlık alanda toprağa gömülü halde bulunan taksicinin kumardan dolayı alacak verecek yüzünden öldürüldüğü iddia edilirken, gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Hüseyin CUMALI
Taksiciye kumar borcundan kanlı infaz! Ağaçlık alanda toprağa gömülü halde bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi'ndeki olayda 11 Nisan 2024 tarihinde Irak Uyruklu taksici Mohammed Azeez Mahdi Mahdi bir anda ortadan kayboldu. Yakınları taksiciye ulaşamayınca durumu polise bildirip kayıp ihbarında bulundu. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Taksiciye kumar borcundan kanlı infaz! Ağaçlık alanda toprağa gömülü halde bulundu

Taksici Mahdi Mahdi'ye yakın olan kişileri gözaltına alan polis yaptığı çapraz sorgulama sırasında şüphelilerin tutarsız ifade vermesi üzerine yeni gözaltılar yaptı.

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Taksiciye kumar borcundan kanlı infaz! Ağaçlık alanda toprağa gömülü halde bulundu

CESEDİ AĞAÇ DİBİNE GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Asayiş Şube'de sorguları süren şüpheliler taksici Mahdi Mahdi'yi araç içinde infaz ettiklerini ve cesedini Erenler ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ağaçlık alana gömdüklerini itiraf etti.

Taksiciye kumar borcundan kanlı infaz! Ağaçlık alanda toprağa gömülü halde bulundu

Bu gelişmeyle birlikte polis köpeklerinde yardımıyla bölgede inceleme yaptı. Yapılan inceleme ve aramalarda Mahdi'nin cesedinin bir ağaç dibine gömülü halde bulundu. Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri Mahdi'nin cesedi ve çevresinde hassas çalışma yaptı.

Taksiciye kumar borcundan kanlı infaz! Ağaçlık alanda toprağa gömülü halde bulundu

SIR PERDESİ ARALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınanların sayısı 8'e çıkarken, 3 çocuk basası olan taksici Mohammed Azeez Mahdi Mahdi'nin ölümüyle ilgili sır perdesi de aralandı. İddiaya göre Mahdi ile şüpheliler arasında kumardan dolayı alacak-verecek meselesi olduğunu, müşteri gibi bindikleri taksice Mahdi'nin başına sıkarak infazı yaptıklarını, daha önceden kiraladıkları atölye tarzı işyerinin arkasındaki ağaçlık alana götürerek Mahdi'yi gömdüğü, taksiyi de satmaya çalıştıkları öğrenildi.

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