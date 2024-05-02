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Taksiciye kumar borcundan kanlı infaz! Ağaçlık alanda toprağa gömülü halde bulundu
Giriş Tarihi: 02.05.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
18:11
Taksiciye kumar borcundan kanlı infaz! Ağaçlık alanda toprağa gömülü halde bulundu
Sakarya'da 20 gündür kayıp olarak aranan yabancı uyruklu taksicinin cesedi bulundu. Ağaçlık alanda toprağa gömülü halde bulunan taksicinin kumardan dolayı alacak verecek yüzünden öldürüldüğü iddia edilirken, gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.