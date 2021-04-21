Taksim Camii’nin dev avizesi takıldı! İnce işçiliğe geçildiği açıklandı!

HAT LEVHALAR ASILDI, AYETLER YAZILDI
Caminin tavanına Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan üzerinde "Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali" yazılı 6 hat levhası asıldı. Kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, orta kuşak yazısında Bakara Suresi'nin 285'inci ve 286'ncı ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20'nci ve 24'üncü ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103'üncü ayeti yazıldı.