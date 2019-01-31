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'nin minarelerinin külahları yerleştirildi

Yapımı bittiğinde 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği 'nin minareleri tamamlanıyor. Minarelerin külahları vinçle yerleştirildi, o anlar havadan görüntülendi.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 31.01.2019 21:52 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 22:00
Taksim Camii'nin minarelerinin külahları yerleştirildi

Yapımı bittiğinde 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği 'nin minareleri tamamlanıyor.

Taksim Camii'nin minarelerinin külahları yerleştirildi

Minarelerin külahları vinçle yerleştirildi, o anlar havadan görüntülendi.

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Taksim Camii'nin minarelerinin külahları yerleştirildi

'nin inşaatına 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait arazide 17 Şubat 2017 tarihinde başlanmıştı.

Taksim Camii'nin minarelerinin külahları yerleştirildi

Caminin silueti tamamen ortaya çıkarken minarelerinin külahları da vinç yardımı ile yerleştirildi.

Taksim Camii'nin minarelerinin külahları yerleştirildi

Cami inşaatının gelinen son durumu havadan da görüntülendi.

Taksim Camii'nin minarelerinin külahları yerleştirildi

Çekilen görüntülerde yapımı devam eden caminin ve Rum Ortodoks Kilisesi'nin aynı karede yer alması Beyoğlu'nun kozmopolit yapısını da gözler önüne serdi.

Taksim Camii'nin minarelerinin külahları yerleştirildi

Caminin minarelerinin külahları vinç ile yerleştirilirken vatandaşlar o anların telefonlarıyla kayıt etti.

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