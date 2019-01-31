Yapımı bittiğinde 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Taksim Camii'nin minareleri tamamlanıyor. Minarelerin külahları vinçle yerleştirildi, o anlar havadan görüntülendi. Yapımı bittiğinde 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Taksim Camii'nin minareleri tamamlanıyor. Minarelerin külahları vinçle yerleştirildi, o anlar havadan görüntülendi. Taksim Camii'nin inşaatına İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait arazide 17 Şubat 2017 tarihinde başlanmıştı. Caminin silueti tamamen ortaya çıkarken minarelerinin külahları da vinç yardımı ile yerleştirildi. Cami inşaatının gelinen son durumu havadan da görüntülendi. Çekilen görüntülerde yapımı devam eden caminin ve Rum Ortodoks Kilisesi'nin aynı karede yer alması Beyoğlu'nun kozmopolit yapısını da gözler önüne serdi. Caminin minarelerinin külahları vinç ile yerleştirilirken vatandaşlar o anların telefonlarıyla kayıt etti.