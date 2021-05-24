Taksim'de kadınlar erkek kavgasına tutuştu! Turistlerden biri böyle soyundu!

Taksim Meydanı'nda akılalmaz anlar yaşandı. Erkek arkadaş için kavga eden Faslı 2 kadın turistten biri, polis tarafından gözaltına alınmak istenince soyundu. O anlar objektiflere bakın nasıl yansıdı