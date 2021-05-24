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Haberler Yaşam Taksim'de kadınlar erkek kavgasına tutuştu! Turistlerden biri böyle soyundu!
Giriş Tarihi: 24.05.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 12:07

'de kadınlar erkek kavgasına tutuştu! Turistlerden biri böyle soyundu!

Meydanı'nda akılalmaz anlar yaşandı. Erkek arkadaş için kavga eden Faslı 2 kadın turistten biri, polis tarafından gözaltına alınmak istenince soyundu. O anlar objektiflere bakın nasıl yansıdı

Taksim'de kadınlar erkek kavgasına tutuştu! Turistlerden biri böyle soyundu!

Meydanı'nda 20 Mayıs Perşembe günü yaşanan olayda; Faslı 2 kadın turist, erkek arkadaş meselesinden tartışmaya başladı.

Taksim'de kadınlar erkek kavgasına tutuştu! Turistlerden biri böyle soyundu!

Ancak kadınların tartışması, kavgaya dönüştü. Birbirlerine saçlarından tutup vuran kadınlar, gelen polis ekipleri, güçlükle ayırdı.

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Taksim'de kadınlar erkek kavgasına tutuştu! Turistlerden biri böyle soyundu!

Kavganın ardından polis, kadınları ifadeleri alınmak üzere polise merkezine götürmek istedi.

Taksim'de kadınlar erkek kavgasına tutuştu! Turistlerden biri böyle soyundu!

Ancak kadınlardan biri, polislere direnmeye başladı. Polis aracına binmek istemeyen kadın, soyundu.

İstanbul Taksim Meydanı'nda gözaltına alınmamak için soyunan Faslı kadın turist kamerada

Taksim'de kadınlar erkek kavgasına tutuştu! Turistlerden biri böyle soyundu!

Polis ekiplerinin iknasıyla giyinen kadın, gözaltına alındı.

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