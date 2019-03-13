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'de korkunç olay

'de bulunan bir otelin 8'inci katından merdiven boşluğuna düşen iki kişiden biri öldü.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 13.03.2019 19:15 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 19:16
Taksim'de korkunç olay
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Taksim'de korkunç olay

'nda bulunan oteldeki olay saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

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Taksim'de korkunç olay

Otelin 8'inci katından 2 kişi henüz bilinmeyen nedenle merdiven boşluğuna düştü.

Taksim'de korkunç olay

çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, düşen kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Taksim'de korkunç olay

Alman uyruklu olduğu öğrenilen kadın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Taksim'de korkunç olay
Taksim'de korkunç olay
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