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Haberler Yaşam Taksim’deki gece kulübünde sürpriz kabusa döndü: Alev alev yandılar!
Giriş Tarihi: 22.05.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 12:46

Taksim’deki gece kulübünde sürpriz kabusa döndü: Alev alev yandılar!

İstanbul Taksim'de bir gece kulübünde dehşet dolu anlar yaşandı. Çalışanın şov için tezgaha döktüğü ispirto, ilave yapılınca parladı. O esnada içeride eğlenenlerden 2'si kadın 3 kişinin saçı ve başı yandı. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri işletme çalışanı 3 kişiyi gözaltına aldı...

Taksim’deki gece kulübünde sürpriz kabusa döndü: Alev alev yandılar!

Dehşet dolu olay, dün İstanbul Taksim'de yaşandı. Bir gece kulübünde eğlence sürdüğü esnada çalışanlar, müşterilerine sürpriz yapmak istedi. Bu çerçevede çalışanlardan biri tezgaha ispirto dökerek ateşe verdi.

Taksim’deki gece kulübünde sürpriz kabusa döndü: Alev alev yandılar!

Kısa bir süre sonra ispirto dökülen iki bölümde alev sönünce, çalışan aynı yere tekrar ispirto döktü. Harlanınca parlayan alevler o esnada içeride eğlenen vatandaşların üzerine sıçradı.

Taksim'de kulüpte dehşet anları kamerada! Alev alev yandılar | Video

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Taksim’deki gece kulübünde sürpriz kabusa döndü: Alev alev yandılar!

Olay nedeniyle içerideki bazı kişiler, saç ve başlarına sıçraması nedeniyle alev alev yandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Taksim’deki gece kulübünde sürpriz kabusa döndü: Alev alev yandılar!

Olayın ardından ihbar üzerine gece kulübüne çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Taksim’deki gece kulübünde sürpriz kabusa döndü: Alev alev yandılar!

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi saçları yanan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gül E., Fatma O. ve Murat A.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi Bölümüne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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