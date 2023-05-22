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Taksim’deki gece kulübünde sürpriz kabusa döndü: Alev alev yandılar!
Giriş Tarihi: 22.05.2023 11:19
Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
12:46
Taksim’deki gece kulübünde sürpriz kabusa döndü: Alev alev yandılar!
İstanbul Taksim'de bir gece kulübünde dehşet dolu anlar yaşandı. Çalışanın şov için tezgaha döktüğü ispirto, ilave yapılınca parladı. O esnada içeride eğlenenlerden 2'si kadın 3 kişinin saçı ve başı yandı. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri işletme çalışanı 3 kişiyi gözaltına aldı...