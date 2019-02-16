Talih kuşu Tevfikiye köyünün başına kondu

'BAŞIMIZA TALİH KUŞU KONDU'



Tevfikiye köyü Muhtarı Hüseyin Dinç, "Köyümüz Arkeo Köy olduktan sonra gelen gideni daha değişti. Beklentimiz daha yükseklere çıktı. Daha önceden köyümüze bu kadar gelen giden olmuyordu. Fakat şimdi gelen giden değişti. Yapılan hizmetler çok büyük hizmetler. Bu konuda bizim başımıza talih kuşu kondu diyebiliriz. Alt yapımız ve üst çalışmalar tamamen bitti gibi. Sadece köyümüzün bir kısmı var yollarının yapılması gereken. Diğer tarafları bitmiş durumda. Bundan sonrada çok iyi bir beklentimiz var. Köyde pansiyonculuk olsun, lokantacılık olsun, restoran olsun halkımız tarafından açılması düşünülüyor. Bu yaz bunlar daha ön plana çıkacak gibi duruyor. Köyümüzün Arkeo Köye dönüşmesinden çok memnunuz. Eskiye göre çok çok güzel oldu" dedi.