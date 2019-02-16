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Talih kuşu Tevfikiye köyünün başına kondu

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 16.02.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 14:51
Talih kuşu Tevfikiye köyünün başına kondu

Valiliği ile 21 Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde , Troya dönemini yaşatan atmosferi, binaları, figürleri, tarihi ve mitolojik değerleri ile açık hava müzesi niteliğinde arkeo-köye dönüştürüldü.

Talih kuşu Tevfikiye köyünün başına kondu

Troya Antik Kenti'ne yapılan ziyaretler sırasında mola verilen, gezilen, organik sebze-meyve, hediyelik eşya alışverişinin yapılabileceği ve Troya tarihinden izler taşıyan bir köy haline getirilmesi amaçlandı.

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Talih kuşu Tevfikiye köyünün başına kondu

Köyün bir yandan restorasyonu devam ederken diğer yandan da Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle farklı başlıklarda kurslar başlatıldı ve bölgede sosyal yaşam kalitesi yükseltildi.

Talih kuşu Tevfikiye köyünün başına kondu

Tevfikiye bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere en iyi hizmeti verebilecek duruma getirildi.

Talih kuşu Tevfikiye köyünün başına kondu

'BAŞIMIZA TALİH KUŞU KONDU'

Muhtarı Hüseyin Dinç, "Köyümüz Arkeo Köy olduktan sonra gelen gideni daha değişti. Beklentimiz daha yükseklere çıktı. Daha önceden köyümüze bu kadar gelen giden olmuyordu. Fakat şimdi gelen giden değişti. Yapılan hizmetler çok büyük hizmetler. Bu konuda bizim başımıza talih kuşu kondu diyebiliriz. Alt yapımız ve üst çalışmalar tamamen bitti gibi. Sadece köyümüzün bir kısmı var yollarının yapılması gereken. Diğer tarafları bitmiş durumda. Bundan sonrada çok iyi bir beklentimiz var. Köyde pansiyonculuk olsun, lokantacılık olsun, restoran olsun halkımız tarafından açılması düşünülüyor. Bu yaz bunlar daha ön plana çıkacak gibi duruyor. Köyümüzün Arkeo Köye dönüşmesinden çok memnunuz. Eskiye göre çok çok güzel oldu" dedi.

Talih kuşu Tevfikiye köyünün başına kondu

Tevfikiye Arkeo-Köy Projesi başlangıcında halkıyla bir sosyolojik bir anket çalışması gerçekleştirildi.

Talih kuşu Tevfikiye köyünün başına kondu

Bu araştırma ile köy halkının sosyo-ekonomik, demografik bilgileri derlendi, Troya'ya ilişkin görüşleri, beklentileri, kurs talepleri ve destek verecekleri konularda görüşleri alındı.

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