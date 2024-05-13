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Talihsiz anneye büyülü tuzak! Evden kaçan kızını bulmak istedi başına gelmeyen kalmadı
Giriş Tarihi: 13.05.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
07:13
Talihsiz anneye büyülü tuzak! Evden kaçan kızını bulmak istedi başına gelmeyen kalmadı
Ankara'da sevgilisiyle kaçan kızını eve döndürmek isteyen Mehtap K.(42) büyücü tuzağının kurbanı oldu. Arkadaşının 'senin kızın kaçacak kız değildi, bunun altında muhtemelen bir şey yatıyor. Bildiğim bir hoca var' deyince kapısına gittiği Çetin D., kızında büyü olduğunu söyleyerek büyüyü bozdurma karşılığında parasını aldı.