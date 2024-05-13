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Haberler Yaşam Talihsiz anneye büyülü tuzak! Evden kaçan kızını bulmak istedi başına gelmeyen kalmadı
Giriş Tarihi: 13.05.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 07:13

Talihsiz anneye büyülü tuzak! Evden kaçan kızını bulmak istedi başına gelmeyen kalmadı

Ankara'da sevgilisiyle kaçan kızını eve döndürmek isteyen Mehtap K.(42) büyücü tuzağının kurbanı oldu. Arkadaşının 'senin kızın kaçacak kız değildi, bunun altında muhtemelen bir şey yatıyor. Bildiğim bir hoca var' deyince kapısına gittiği Çetin D., kızında büyü olduğunu söyleyerek büyüyü bozdurma karşılığında parasını aldı.

Dilhan Dumanoğlu
Talihsiz anneye büyülü tuzak! Evden kaçan kızını bulmak istedi başına gelmeyen kalmadı

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Mehtap K., kızının sevdiği kişiyle kaçtığını kızına büyü yada muska mı yapıldığını öğrenmek için çevresindekilere bu işlerle ilgilenen biri olup olmadığını sordu.

Talihsiz anneye büyülü tuzak! Evden kaçan kızını bulmak istedi başına gelmeyen kalmadı

Bir müddet sonra bir hastanede görevli arkadaşı Çetin D. Mehtap K.'yı arayarak, "Senin kızın kaçacak kız değildi, muhtemelen bunun altında bir şey yatıyor. Benim bildiğim bir hoca var, istersen senin kızı ona gösterelim" dedi.

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Talihsiz anneye büyülü tuzak! Evden kaçan kızını bulmak istedi başına gelmeyen kalmadı

'2 GÜN İÇİNDE EVE DÖNECEK'

Mehtap K., Çetin D.'nin bu isteğini kabul etti. Birlikte Altındağ ilçesinde bir camiye gittiler ancak Çetin D, Mehtap K.'yı hoca ile görüştürmedi.

Talihsiz anneye büyülü tuzak! Evden kaçan kızını bulmak istedi başına gelmeyen kalmadı

Çetin D. kendisinin aracı olduğunu hocanın 30 bin lira istediğini ücreti kabul ederse büyüyü bozduracağını ve en geç iki gün içinde kızının eve döneceğini söyledi.

Talihsiz anneye büyülü tuzak! Evden kaçan kızını bulmak istedi başına gelmeyen kalmadı

BÜYÜ TUTMAYINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Çetin D.'nin bu isteğini de kabul eden Mehtap K., şüpheliyle Ulus semtinde buluşarak 30 bin lirayı elden teslim etti.

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