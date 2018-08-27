Tam 55 saat boyunca...Öyle bir halde çıktı ki herkes şoke oldu!

Maarten van der Weijden'in genç yaşlardan beri yüzme yeteneğinin olduğu biliniyordu. Ancak, kariyeri daha başlamadan bitmişti. Doktorlar lösemiden kurtulabilmesi için Weijder'in çok küçük bir şansı olduğunu söylese de genç yüzücü kanseri yendi. 2 yıl sonra tekrar yüzmeye başlayan Weijden, kanser araştırmaları fonu için 163 kilometre için 55 saat yüzerek, 4 milyon dolardan fazla bir bağış topladı.

Giriş Tarihi: 27.08.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 27.08.2018 12:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





