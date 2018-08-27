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55 saat boyunca...Öyle bir halde çıktı ki herkes şoke oldu!

Maarten van der Weijden'in genç yaşlardan beri yüzme yeteneğinin olduğu biliniyordu. Ancak, kariyeri daha başlamadan bitmişti. Doktorlar lösemiden kurtulabilmesi için Weijder'in çok küçük bir şansı olduğunu söylese de genç yüzücü kanseri yendi. 2 yıl sonra tekrar yüzmeye başlayan Weijden, kanser araştırmaları fonu için 163 kilometre için 55 saat yüzerek, 4 milyon dolardan fazla bir bağış topladı.

Giriş Tarihi: 27.08.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 27.08.2018 12:12
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55 saat suda kaldı...Öyle bir halde çıktı ki herkes şoke oldu!
Tam 55 saat suda kaldı...Öyle bir halde çıktı ki herkes şoke oldu!

Maarten van der Weijden'in genç yaşlardan beri yüzme yeteneğinin olduğu biliniyordu. Ancak, kariyeri daha başlamadan bitmişti. Doktorlar lösemiden kurtulabilmesi için Weijder'in çok küçük bir şansı olduğunu söylese de genç yüzücü kanseri yendi.

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55 saat suda kaldı...Öyle bir halde çıktı ki herkes şoke oldu!
Tam 55 saat suda kaldı...Öyle bir halde çıktı ki herkes şoke oldu!

2 yıl sonra tekrar yüzmeye başlayan Weijden, kanser araştırmaları fonu için 163 kilometre için 55 saat yüzerek, 4 milyon dolardan fazla bir bağış topladı.

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55 saat suda kaldı...Öyle bir halde çıktı ki herkes şoke oldu!
Tam 55 saat suda kaldı...Öyle bir halde çıktı ki herkes şoke oldu!

Maarten van der Weijden, öleceğine inanmayarak, adeta ölüme meydan okudu.

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55 saat suda kaldı...Öyle bir halde çıktı ki herkes şoke oldu!
Tam 55 saat suda kaldı...Öyle bir halde çıktı ki herkes şoke oldu!

Esnek yüzücü kanseri yenmekle kalmadı, kanser tanısı konduktan sadece 2 yıl sonra tekrar yüzmeye başladı.

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55 saat suda kaldı...Öyle bir halde çıktı ki herkes şoke oldu!
Tam 55 saat suda kaldı...Öyle bir halde çıktı ki herkes şoke oldu!

2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya sahibi olarak kariyerini daha da ileriye taşıdı.

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55 saat suda kaldı...Öyle bir halde çıktı ki herkes şoke oldu!
Tam 55 saat suda kaldı...Öyle bir halde çıktı ki herkes şoke oldu!

Weijden, yakın zamanda Hollanda'da kanser araştırması için fon toplamak amacıyla düzenlenen yarışmaya katıldı. Yaklaşık 200 kilometre yüzdü.

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55 saat suda kaldı...Öyle bir halde çıktı ki herkes şoke oldu!
Tam 55 saat suda kaldı...Öyle bir halde çıktı ki herkes şoke oldu!

Yüzmenin 3 gün sürmesi planlandı. Bununla birlikte, Maarten van der Weijden yüzdükçe hastalandı. Su, onun devam etmesi için çok kirliydi.

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