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Haberler Yaşam Tam bir asır sonra ortaya çıktı! Türk boylarının bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz: Siz hangi Türk boyuna mensupsunuz?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 12:15

Tam bir asır sonra ortaya çıktı! Türk boylarının bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz: Siz hangi Türk boyuna mensupsunuz?

Konar-göçer bir yaşam süren Türk boylarından günümüze herhangi bir eser kalmadı. Orta Asya'da başlayan yaşamları pek çok coğrafyada devam eden Türk boylarının günlük yaşamlarına ait fotoğraflar tam 111 yıl sonra ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda özenle korunan albüm, Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan farklı Türk boylarının günlük yaşantılarını gözler önüne seriyor. Peki siz hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte Türk boylarının günlük yaşamlarına ait kareler ve il il Türk boylarının dağılımı...

Tam bir asır sonra ortaya çıktı! Türk boylarının bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz: Siz hangi Türk boyuna mensupsunuz?

Türk boylarının günlük yaşamlarına ait fotoğraflar tam 111 yıl sonra ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda özenle korunan albüm, Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk boylarının 1912-1913 yıllarında çekilen fotoğraflardan oluşuyor. Öte yandan "Hangi Türk boyuna mensupsunuz?" sorusunun cevabı da internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili detaylı araştırmanın sonucu yayımlandı. İşte Türk boylarının günlük yaşamlarına ait kareler ve il il Türk boylarının dağılımı...

Tam bir asır sonra ortaya çıktı! Türk boylarının bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz: Siz hangi Türk boyuna mensupsunuz?

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi, 3 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlendi. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üye olduğu teşkilatta Türkmenistan, Macaristan ve KKTC gözlemci üye olarak yer alıyor.

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Tam bir asır sonra ortaya çıktı! Türk boylarının bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz: Siz hangi Türk boyuna mensupsunuz?

Üye devletlerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek zirvede ekonomiden politikaya, kültürden turizme, eğitimden spora kadar çeşitli alanlarda iş birliğini arttıracak adımlar ele alındı.

Tam bir asır sonra ortaya çıktı! Türk boylarının bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz: Siz hangi Türk boyuna mensupsunuz?

Zirvede Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan temsil etti.

Tam bir asır sonra ortaya çıktı! Türk boylarının bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz: Siz hangi Türk boyuna mensupsunuz?

TÜRK BOYLARININ FOTOĞRAFLARI BİR ASIR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında, Türk dünyasındaki yaşama dair bir albüm ortaya çıktı.

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