Haberler Yaşam Tam bir asır sonra ortaya çıktı! Türk boylarının bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz: Siz hangi Türk boyuna mensupsunuz?

Giriş Tarihi: 06.12.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 12:15

Tam bir asır sonra ortaya çıktı! Türk boylarının bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz: Siz hangi Türk boyuna mensupsunuz?

Konar-göçer bir yaşam süren Türk boylarından günümüze herhangi bir eser kalmadı. Orta Asya'da başlayan yaşamları pek çok coğrafyada devam eden Türk boylarının günlük yaşamlarına ait fotoğraflar tam 111 yıl sonra ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda özenle korunan albüm, Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan farklı Türk boylarının günlük yaşantılarını gözler önüne seriyor. Peki siz hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte Türk boylarının günlük yaşamlarına ait kareler ve il il Türk boylarının dağılımı...