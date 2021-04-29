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Haberler Yaşam Tam kapanma 17 gün kesintisiz sürecek! Tam kapanma ne zaman saat kaçta başlıyor? (29 Nisan- 17 Mayıs 2021) Sokağa çıkma yasağı saatleri
Giriş Tarihi: 29.04.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 13:59

17 gün kesintisiz sürecek! saat kaçta başlıyor? (29 Nisan- 17 Mayıs 2021) Sokağa çıkma yasağı saatleri

Artan vaka sayısına paralel olarak alınan karar neticesinde ile ilgili son gelişmeler milyonların gündemine geliyor. genelgesine göre tam kapanma kapsamında 17 gün boyunca 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Son olarak kısmi kapanmanın ardından yeni yasaklarla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar , ne zaman bitecek gibi sorulara yanıt arıyor. Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağını da içine alan 17 günlük tam kapanma bugün başlıyor. Yayınlanan genelge detayları ile tam kapanmanın ne zaman başlayacağı ne zaman biteceği de belli oldu. 17 günlük saat kaçta başlıyor? ? ile tam kapanma sokağa çıkma yasağı saatleri ve detayları…

Tam kapanma 17 gün kesintisiz sürecek! Tam kapanma ne zaman saat kaçta başlıyor? 29 Nisan- 17 Mayıs 2021 Sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta sonu hafta içi yasaklarını da içine alan ile ilgili detaylar merak ediliyor. Binlerce vatandaş yeni yasaklarla ilgili olarak , ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Yayınlanan genelge kapsamında muaf olan kişiler ve kısıtlamaların saatlerine yer verildi. Bu akşam başlayacak olan yeni yasaklarda kimlerin muaf hangi kurumların açık olacağı da belli oldu. Peki 17 günlük saat kaçta başlıyor? ? İşte tam kapanma sokağa çıkma yasağı saatleri 29 Nisan- 17 Mayıs 2021!

Tam kapanma 17 gün kesintisiz sürecek! Tam kapanma ne zaman saat kaçta başlıyor? 29 Nisan- 17 Mayıs 2021 Sokağa çıkma yasağı saatleri

TAM KAPANMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

ile ilgili son dakika açıklamaları gündemin en çok merak edilen konuları arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Nisan tarihli kabine toplantısı sonrası alınan yeni kısıtlama kararlarını duyururken genelge yayımlayarak tam kapanma sürecinin detaylarına yer vermişti. Tüm illerde aynı saatte başlayıp bitecek olan ile ilgili detaylar şöyle;

Tam kapanma bu akşam saat 19.00'da başlayacak, 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAM KAPANMA GENELGESİ YAYINLANDI

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

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Tam kapanma 17 gün kesintisiz sürecek! Tam kapanma ne zaman saat kaçta başlıyor? 29 Nisan- 17 Mayıs 2021 Sokağa çıkma yasağı saatleri

TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Tam kapanma döneminde 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizde belirtilen tedbirlere ilave olarak;

Tam kapanma 17 gün kesintisiz sürecek! Tam kapanma ne zaman saat kaçta başlıyor? 29 Nisan- 17 Mayıs 2021 Sokağa çıkma yasağı saatleri

1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

BAKKALLAR, MARKETLER VE FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecektir. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecektir.

1.4- döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

1.5- Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

1.6- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceklerdir.

1.7- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

1.8- Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır.

TAM KAPANMA TARİHLERİ VE SAATLERİ 29 NİSAN- 17 MAYIS 2021

Tam kapanma sokağa çıkma yasağı 29 Nisan saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs saat 05.00'e kadar devam edecek.

Tam kapanma 17 gün kesintisiz sürecek! Tam kapanma ne zaman saat kaçta başlıyor? 29 Nisan- 17 Mayıs 2021 Sokağa çıkma yasağı saatleri
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