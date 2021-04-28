Tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağı detayları: 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tam kapanma sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek, kimler muaf?

En son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacağını Başkan Erdoğan duyurdu. Bu açıklama ile birlikte tam kapanma ile ilgili detaylar sorgulanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma genelgesi yayınlanırken merak edilen soruların yanıtları da verilmiş oldu. Bilindiği üzere; kesintisiz sokağa çıkma yasağı 29 Nisan Perşembe günü başlayacak ve 17 Mayıs tarihinde sona erecek. Bu bakımdan; kesintisiz sokağa çıkma yasağı saatleri neler, yasaktan kimler muaf olacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma detayları!