Tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen son Kabine Toplantısı ile birlikte Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 17 günlük tam kapanma sürecine girdiğini açıkladı. Bu kapsamda; belirtilen süre ve saat diliminde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu yeni genelge yayınlandı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye göre; seyahat yasağı, yasaktan muaf olanlar, market çalışma saatleri gibi pek çok önemli konu da belli oldu. Bu bakımdan; hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri!