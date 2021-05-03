Tam kapanma ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler oldu? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni!

29 Nisan Perşembe günü başlayan ve 17 Mayıs 2021 tarihinde son bulacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte pek çok konu merak ediliyor. Bunlar arasında; koronavirüs salgını açısından riskli görülen yaş grubu olarak bilinen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler oluyor. Daha önceleri kısmi kapanma genelgesi ile belirtilen süre ve günlerde dışarı çıkan bu yaş grubundaki vatandaşlar tam kapanma ile birlikte kısıtlama detaylarını sorguluyor. Bu kapsamda; tam kapanma ile birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler oldu? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, devam ediyor mu? İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayları belli oldu.