Tam kapanma nedir, olur mu? Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma ülke çapında gündeme geldi!

Ramazan ayına yaklaşırken artan vakalarla yasakların yeniden geri dönmesi konusu ülke çapında gündeme taşınırken "Tam Kapanma nedir, Ramazan ayında tam kapanma olur mu?" gibi soruların yanıtı için gözler kabine toplantısı sonrası gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanma ile ilgili iddialara yanıt vermiş ve böyle bir konunun gündemde olmadığını ifade etmişti. Ramazan ayı yaklaşırken tam kapanma olup olmayacağı konusu ise kabine sonrası netlik kazanacak.

TAM KAPANMA NEDİR, RAMAZAN AYINDA 21 GÜNLÜK YASAK GELECEK Mİ?

13 Nisan Salı günü idrak edilecek olan Ramazan ayı öncesinde günlük vaka sayısında ülke çapında bir artış gözlemlendi. Kritik süreçte yaşanan bu rekor artış üçüncü dalga paniğine neden olurken normalleşme adımlarının kaldırılması söylentileri gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda tam kapanma ile ilgili iddialara geçtiğimiz günlerde Bakan Fahrettin Koca yanıt vermişti.