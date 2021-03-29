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Tam kapanma nedir, olur mu? ayında "21 günlük tam kapanma" ülke çapında gündeme geldi!

Vaka sayılarında son dönemde yaşanan artışla beraber ayında 21 günlük tam kapanma iddiaları da gündemdeki yerini aldı. Bu noktada "Tam Kapanma nedir, Ramazan ayında tam kapanma olur mu?" gibi birçok soru bugün sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu iddialara netlik kazandıracak açıklamanın ise bugün gerçekleşecek kabine toplantısı sonrasında gelmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan her Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna açıklama yapıyor. Bu noktada "Ramazan ayında ?" sorusuna ait yanıtın bu akşam verilmesi beklentiler arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 29.03.2021 15:44 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 15:46
Tam kapanma nedir, olur mu? Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma ülke çapında gündeme geldi!

ayına yaklaşırken artan vakalarla yasakların yeniden geri dönmesi konusu ülke çapında gündeme taşınırken "Tam Kapanma nedir, Ramazan ayında tam kapanma olur mu?" gibi soruların yanıtı için gözler kabine toplantısı sonrası gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanma ile ilgili iddialara yanıt vermiş ve böyle bir konunun gündemde olmadığını ifade etmişti. Ramazan ayı yaklaşırken tam kapanma olup olmayacağı konusu ise kabine sonrası netlik kazanacak.

TAM KAPANMA NEDİR, RAMAZAN AYINDA 21 GÜNLÜK YASAK GELECEK Mİ?

13 Nisan Salı günü idrak edilecek olan Ramazan ayı öncesinde günlük vaka sayısında ülke çapında bir artış gözlemlendi. Kritik süreçte yaşanan bu rekor artış üçüncü dalga paniğine neden olurken normalleşme adımlarının kaldırılması söylentileri gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda tam kapanma ile ilgili iddialara geçtiğimiz günlerde Bakan Fahrettin Koca yanıt vermişti.

Tam kapanma nedir, olur mu? Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma ülke çapında gündeme geldi!

BAKAN KOCA'DAN TAM KAPANMA AÇIKLAMASI!

Geçtiğmiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Koca şunları söyledi;

Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz.

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Tam kapanma nedir, olur mu? Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma ülke çapında gündeme geldi!

ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Bütün bu konuları bizler daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca yani şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz."

Tam kapanma nedir, olur mu? Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma ülke çapında gündeme geldi!

Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde devam ettiği belirtilerek, "Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" denildi.

Tam kapanma nedir, olur mu? Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma ülke çapında gündeme geldi!

ÇOK YÜKSEK (KIRMIZI) RİSKLİ İLLER

(Renkler güncel harita üzerinden değil uygulamanın devam ettiği harita üzerinden belirtilmiştir)

Edirne, Balıkesir, Sakarya,Burdur, Adıyaman, Aksaray,Amasya, Edirne, Giresun,Gümüşhane, Konya, Ordu,Osmaniye, Rize, Samsun,Sinop, Tokat, Trabzon.

YÜKSEK (TURUNCU) RİSKLİ İLLER

İstanbul, İzmir, Antalya,Ardahan, Artvin, Tekirdağ,Çanakkale, İzmir, Muğla,Bilecik, Bolu, Düzce,Karaman, Kayseri, Kırıkkale,Kilis, Kocaeli, Kütahya,Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.

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