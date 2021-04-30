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Giriş Tarihi: 30.04.2021 06:41 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 14:30

genelgesi: Yasaklar ne zaman bitecek ve sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Yasaklardan kimler muaf, nereler açık?

dün akşam itibarı ile başladı. Artan vaka sayılarını kontrol altında tutmak için getirilen kısıtlamada, belirtilen iş yerleri ile kişiler dışında kimse muaf olamayacak ve kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınlanırken sokağa çıkma yasağının detayları da belli oldu. Bu noktada, yasaklar ne zaman bitecek ve kaç gün sürecek sorularına yanıt aranıyor. İçişleri'nin genelgesinde, sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek, ne zaman bitecek ve kimler muaf konularına açıklık getirildi. İşte, İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasak saatleri ve muaf kişiler ile açık olan yerler

Tam kapanma sokağa çıkma yasağı genelgesi: Yasaklar ne zaman bitecek ve sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Yasaklardan kimler muaf, nereler açık?

Türkiye'de kesintisiz uygulaması 29 Nisan akşamı itibarı ile başladı. Belirtilen iş yerleri ve kişiler dışında kimse yasaklardan muaf olamayacak ve kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından genelgesi yayınlanırken sokağa çıkma yasağının detayları da belli oldu. İçişleri'nin genelgesinde, yasaklar ne zaman bitecek, kimler muaf ve nereler açık konularına da netlik getirildi. Market çalışma saatlerinden banka çalışma saatlerine kadar birçok detay da aktarıldı. İşte, yasaklar ne zaman bitecek, kaç gün sürecek ve sokağa çıkma yasağından kimler muaf konusuyla ilgili gelişmeler...

Tam kapanma sokağa çıkma yasağı genelgesi: Yasaklar ne zaman bitecek ve sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Yasaklardan kimler muaf, nereler açık?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAM KAPANMA GENELGESİ YAYINLANDI

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

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Tam kapanma sokağa çıkma yasağı genelgesi: Yasaklar ne zaman bitecek ve sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Yasaklardan kimler muaf, nereler açık?

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Tam kapanma döneminde 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizde belirtilen tedbirlere ilave olarak;

Tam kapanma sokağa çıkma yasağı genelgesi: Yasaklar ne zaman bitecek ve sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Yasaklardan kimler muaf, nereler açık?

1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

Tam kapanma sokağa çıkma yasağı genelgesi: Yasaklar ne zaman bitecek ve sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Yasaklardan kimler muaf, nereler açık?

BAKKALLAR, MARKETLER VE FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

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