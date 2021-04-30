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Giriş Tarihi: 28.04.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 09:02

Tam kapanma sokağa çıkma yasağında Gününde çiçekçiler çalışıyor mu? , kapalı mı?

Yaklaşan Mayıs ayıyla beraber Günü için geri sayıma geçildi. Hayattaki en değerli varlıklarımız olan annelerimize alacağımız çiçekle bugünü taçlandırmak isteriz. Tam kapanma gününe denk gelen anneler gününde çiçekçilerin açık olup olmadığı ise merak konusu oluyor. Bilindiği üzere ülkemizde iki hafta boyunca sürecek olan tam kapanma sebebiyle birçok kurum ve işletme kapalı olacak. Peki ? nedeniyle çiçekçi dükkânları kısıtlamalardan muaf olacaklar mıdır?

Tam kapanma sokağa çıkma yasağında Anneler Gününde çiçekçiler çalışıyor mu? Anneler Gününde çiçekçiler açık mı, kapalı mı?

Türkiye iki haftalık tam kapanma sürecine geçerken çiçekçilerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Her yıl Mayıs ayında kutlanan Günü bu sene koronavirüs sebebiyle evlerde hediyelerle kutlanacak. Bununla beraber annesine çiçek almak isteyen çocuklar ? sorusuna yanıt arıyor. Peki Anneler Gününde çiçekçiler açık olacak mı?

Tam kapanma sokağa çıkma yasağında Anneler Gününde çiçekçiler çalışıyor mu? Anneler Gününde çiçekçiler açık mı, kapalı mı?

ANNELER GÜNÜNDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK OLACAK MI?

Gününde çiçekçiler açık olacak. bu sene 9 Mayıs 2021 Pazar gününe denk geliyor. Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.

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Tam kapanma sokağa çıkma yasağında Anneler Gününde çiçekçiler çalışıyor mu? Anneler Gününde çiçekçiler açık mı, kapalı mı?

ANNELER GÜNÜ NEDENİYLE ÇİÇEKÇİ DÜKKÂNLARI KISITLAMALARDAN MUAF OLACAKLAR MIDIR?

Çiçek satışı yapan iş yerleri, Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir.

EN ÖZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

"Benim biricik annem, kalbimde daima çok özel bir yerin olacak."

"Senin çocuğun olmaktan gurur duyuyorum."

"Birçok insan için önemlisin, ama annem olmak için yaptığın inanılmaz işler için özellikle minnettarım."

"En harika arkadaşlarımdan biri, gezegendeki en harika annelerden birisin! Anneler Günün kutlu olsun!"

"Günümü aydınlatan ve hayatımı anlamlandıransın. Seninle gülümsemeden bir gün geçirmeyi hayal edemiyorum. Anneler Günün kutlu olsun!"

"Anneler Günün kutlu olsun! Sen hayatımdaki en özel ve en önemli kadınsın. Seni seviyorum anne!"

"En başından beri beni besleyen, yanımda dualar eden, benim için endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin. İhtiyacım olan sevgi ile her gün yanımda olduğun için çok teşekkür ederim.

"Gülümsemen, desteğin ve sevgin olmadan bir gün bile geçiremem. Anneler Günün kutlu olsun!"

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