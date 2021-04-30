Tam kapanma sokağa çıkma yasağında Anneler Gününde çiçekçiler çalışıyor mu? Anneler Gününde çiçekçiler açık mı, kapalı mı?

ANNELER GÜNÜ NEDENİYLE ÇİÇEKÇİ DÜKKÂNLARI KISITLAMALARDAN MUAF OLACAKLAR MIDIR?

Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir.

EN ÖZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

"Benim biricik annem, kalbimde daima çok özel bir yerin olacak."

"Senin çocuğun olmaktan gurur duyuyorum."

"Birçok insan için önemlisin, ama annem olmak için yaptığın inanılmaz işler için özellikle minnettarım."

"En harika arkadaşlarımdan biri, gezegendeki en harika annelerden birisin! Anneler Günün kutlu olsun!"

"Günümü aydınlatan ve hayatımı anlamlandıransın. Seninle gülümsemeden bir gün geçirmeyi hayal edemiyorum. Anneler Günün kutlu olsun!"

"Anneler Günün kutlu olsun! Sen hayatımdaki en özel ve en önemli kadınsın. Seni seviyorum anne!"

"En başından beri beni besleyen, yanımda dualar eden, benim için endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin. İhtiyacım olan sevgi ile her gün yanımda olduğun için çok teşekkür ederim.

"Gülümsemen, desteğin ve sevgin olmadan bir gün bile geçiremem. Anneler Günün kutlu olsun!"