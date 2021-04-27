Tam kapanma sonrası okulların durumu belli oldu! Okullar kapandı mı, uzaktan eğitime mi geçildi? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi?

26 Nisan tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası okulların son durumu hakkında detaylar netlik kazandı. Başkan Erdoğan; kısıtlama ve yasaklara ilişkin pek çok önemli açıklamalarda bulundu. Artan vaka sayısının önüne geçebilmek amacıyla alınan önlem ve tedbirler kapsamında 29 Nisan 2021 tarihinden itibaren belirtilen süre ve zaman dilimi boyunca 17 gün olmak suretiyle sokağa çıkma yasağı (tam kapanma) uygulanacak. Bununla birlikte okullarda yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim ve sınavlarla ilgili de hem Başkan Erdoğan'dan hem de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Buna göre; okullar kapandı mı, yüz yüze eğitim bitti mi? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? İşte Başkan Erdoğan ve MEB tarafından yapılan açıklamalar!