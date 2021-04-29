Tam kapanma sürecinde kuaförler ve berberler açık mı, kapalı mı olacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi!

Tam kapanma sürecinde muaf olan ve olmayan tüm işletmeler İçişleri Bakanlığı genelgesinde duyurulmuştu. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de kuaför ve berber tarzı işletmelerin hizmetine devam edip etmeyeceği konusu oldu. "Tam kapanma sürecinde kuaförler ve berberler açık mı, kapalı mı olacak?" soruları bu noktada yanıt arıyor. İşte berberler ve kuaförlere dair genelgede yer alan detaylar…