Tam kapanma sürecinde kuaförler ve berberler açık mı, kapalı mı olacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi!

Bu akşam itibarıyla başlayacak olan tam kapanma sürecinde kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin faaliyet göstermeye devam edip etmeyeceği konusu gündeme taşındı. Bilindiği üzere geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Nisan'dan 17 Mayıs tarihine kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini ifade etmişti. Hal böyleyken binlerce kişi "Tam kapanma sürecinde kuaförler ve berberler açık mı, kapalı mı olacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte kuaför ve berberlerin akıbetine ilişkin genelgede yer alan detaylar…