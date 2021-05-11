Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tam kapanma uzatıldı mı, uzatılacak mı, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 19 Mayıs ve Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 07:00 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 07:29

, uzatılacak mı, ne zaman bitecek? 19 Mayıs ve Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Tam kapanma ile ilgili haberleri ülkenin bir numaralı gündeminde bulunuyor. 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan kısıtlamanın 17 Mayıs Pazartesi günü sona ermesi beklenirken yasakların uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kısıtlamaların bu tarihe uzatılıp uzatılmayacağı ise bir diğer merak edilen konu arasında yer aldı. Bilindiği üzere geçen sene resmi tatiller, bayram tatilleri ve hafta sonu tatilleri birleştirilerek yasaklar uzamıştı. Bu noktada; , uzatılacak mı, ? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika haberinin detayları!

Tam kapanma uzatıldı mı, uzatılacak mı, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 19 Mayıs ve Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

… 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00'dan itibaren başlayan tam kapanma ile ilgili tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan ayını da içine kapsayan kısıtlamalar 17 gün boyunca devam edecek. Son olarak 19 Mayıs ve bayram tatillerinin yaklaşmasıyla gözler , yasaklar ne zaman bitecek sorusunun yanıtına çevrildi. Türkiye'de corona virüsü yayılımını minimum seviyeye indirmek için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulamasının 17 Mayıs'ta sona ereceği bilinirken genelgede tüm detaylar yer alıyor. Buna göre; , uzatılacak mı, ? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika gelişmeler…

Tam kapanma uzatıldı mı, uzatılacak mı, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 19 Mayıs ve Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

TAM KAPANMA UZATILACAK MI?

Başkan Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı ve normalleşme ne zaman sorusunun yanıtı hakkında açıklamalarında bulundu. Bu kapsamda; yeni normalleşme takvimi merakla beklenirken Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tam kapanma uzatıldı mı, uzatılacak mı, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 19 Mayıs ve Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

TAM KAPANMA UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında, pandeminin ilk döneminde getirilen uygulaması tam kapanmayla birlikte kesintisiz devam ediyor. Son olarak tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı bilinmiyor. Konuya yönelik detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

BAYRAMDA YASAK VAR MI?

Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Bu kapsamda 13-14-15 Mayıs'taki Ramazan Bayramı'dan da sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Tam kapanma uzatıldı mı, uzatılacak mı, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 19 Mayıs ve Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAM KAPANMA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecektir. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecektir.

Tam kapanma uzatıldı mı, uzatılacak mı, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 19 Mayıs ve Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

1.4- Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

1.5- Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

1.6- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirler arası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceklerdir.

1.7- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

1.8- Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır.

SON DAKİKA