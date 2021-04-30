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Haberler Yaşam Tam kapanmada adliyeler - mahkemeler açık mı? Adliyeler kapanacak mı, duruşmalar ertelendi mi?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 12:42

- mahkemeler açık mı? , duruşmalar ertelendi mi?

Tam kapanma sürecinde çalışan ve kapalı olan kurumlar son günlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bu kapsamda ", duruşmalar ertelendi mi?" sorusu da merak ediliyor. – mahkemeler açık mı sorusunun yanıtı HSK Genel Kurulu'ndan geldi. 29 Nisan-17 Mayıs arası geçerli olacak tam kapanma sürecinde mahkemelerin çalışma durumu haberimizde…

Tam kapanmada adliyeler - mahkemeler açık mı? Adliyeler kapanacak mı, duruşmalar ertelendi mi?

Adliyelerin ve mahkemelerin tam kapanmadaki çalışma durumu pek çok vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Duruşmalar ertelendi mi sorusuna yanıt arayan birçok vatandaş, - mahkemeler açık mı sorusuyla adliye çalışanlarının muafiyet durumunu inceliyor. HSK Genel Kurulu, , duruşmalar ertelendi mi? sorusunu yanıtladı. İşte konuya ilişkin detaylar.

Tam kapanmada adliyeler - mahkemeler açık mı? Adliyeler kapanacak mı, duruşmalar ertelendi mi?

DURUŞMALAR ERTELENDİ Mİ?

HSK Genel Kurulu tam kapanma sürecinde acil işler dışında kalan tüm duruşmaların ertelenmesini önerdi. Bu öneri kapsamında alınan karar sonucu acil işler dışındaki tüm keşif ve müzakereler ertelenecek. Adliyeler yalnızca zorunlu duruşmaların görülmesi şartıyla açık olacak. Bu nedenle zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar yasaktan muaf sayılacak.

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Tam kapanmada adliyeler - mahkemeler açık mı? Adliyeler kapanacak mı, duruşmalar ertelendi mi?

TAM KAPANMADA ADLİYELER – MAHKEMELER AÇIK MI?

Dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri (avukat) ile mezat salonlarına gidecek ilgililer de yasaktan muaf olacak. Söz konusu zorunlu davalarda yer alması gereken vatandaşlar da durumunu belgelediği takdirde sokağa çıkma yasağından muaf kabul edilecek.

Tam kapanmada adliyeler - mahkemeler açık mı? Adliyeler kapanacak mı, duruşmalar ertelendi mi?

ADLİYELER KAPANACAK MI?

Hakimler ve Savcılar Kurulu yaptığı son dakika açıklamasıyla şunları aktardı:

1)Tutuklu (duruşma açılıp açılmaması hâkim veya mahkeme heyetinin takdirinde olmak üzere) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile
bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin, yargı yerlerinde icra edeceği duruşma, müzakere ve keşiflerin 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar ertelenmesi,
2)Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemlerin evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra edilmesi, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın
taraflarına bildirilmesi,
3)Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve müdafinin SEGBİS uygulaması üzerinden dinlenilerek duruşmaların icrası,
4)Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hâkimliğine yapılan itirazlar ile müzakerelerin, öncelikle UYAP imkânları kullanılarak veya uygun görülmesi hâlinde sairiletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle gerçekleştirilmesi,

Tam kapanmada adliyeler - mahkemeler açık mı? Adliyeler kapanacak mı, duruşmalar ertelendi mi?

HANGİ DURUŞMALAR ERTELENECEK?

5)Tam kapanma önlemleri kapsamında ertelenmesine karar verilen duruşma ve adli işlerin, uyuşmazlık konusu işin taraflarının zarar görmesini engelleyecek şekilde, mümkün mertebe sokağa çıkma kısıtlamasının bittiği tarihten sonraki iş günlerine bırakılması,
6)İhtiyati tedbir ve bu işleme yönelik itirazların salgının önlenmesine yönelik tedbirlere riayet edilmek suretiyle ele alınması gerektiği, Hususlarının mahkemelerimizce ve Cumhuriyet başsavcılıklarımızca değerlendirilmesine,
7)Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamamasının terfi incelemesinde ve teftiş sırasında aleyhe değerlendirilmemesine,
8)Erteleme süresinin hâkim ve Cumhuriyet savcılarının terfilerinde aleyhe değerlendirilmemesine,

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