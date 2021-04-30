Tam kapanmada adliyeler - mahkemeler açık mı? Adliyeler kapanacak mı, duruşmalar ertelendi mi?

ADLİYELER KAPANACAK MI?

Hakimler ve Savcılar Kurulu yaptığı son dakika açıklamasıyla şunları aktardı:

1)Tutuklu (duruşma açılıp açılmaması hâkim veya mahkeme heyetinin takdirinde olmak üzere) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile

bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin, yargı yerlerinde icra edeceği duruşma, müzakere ve keşiflerin 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar ertelenmesi,

2)Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemlerin evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra edilmesi, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın

taraflarına bildirilmesi,

3)Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve müdafinin SEGBİS uygulaması üzerinden dinlenilerek duruşmaların icrası,

4)Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hâkimliğine yapılan itirazlar ile müzakerelerin, öncelikle UYAP imkânları kullanılarak veya uygun görülmesi hâlinde sairiletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle gerçekleştirilmesi,