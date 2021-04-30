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Haberler Yaşam Tam kapanmada Ankara, İzmir metrosu saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 2021 Ankara ve İzmir metro çalışma ve sefer saatleri!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 13:35

Tam kapanmada , metrosu saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 2021 Ankara ve çalışma ve sefer saatleri!

Yurtta iki hafta sürecek olan tam kapanma sebebiyle metro çalışma ve sefer saatleri merak ediliyor. Büyükşehirlerimizden ve yeniden düzenlenerek sefer saatlerinde değişiklik yapıldı. Milyonlarca vatandaş tarafından kullanılan bu ulaşım araçlarının hafta içi/hafta sonu çalışma saatleri bilgisi, vatandaşların araştırdığı başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle sabah saatlerinde , kaçta kapanıyor? Sorusuna yanıt aranıyor. Buna göre; Ankara ve çalışma ve sefer saatleri nasıl? Tam kapanmada Ankara, İzmir metrosu saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte metro çalışma saatleri 2021

Tam kapanmada Ankara, İzmir metrosu saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 2021 Ankara ve İzmir metro çalışma ve sefer saatleri!

Hafta içi hafta sonu kesintisiz sürecek olan tam kapanma sebebiyle metro çalışma ve sefer saatleri sorgulanıyor. Toplu ulaşımda hızlılığı tercih eden vatandaşlar , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. ve metro seferleri ile ilgili olarak açıklama geldi. Bu noktada değişken saat yapısı nedeniyle Ankara ve İzmir metrosu çalışma saatleri 2021 yılında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara ve çalışma ve sefer saatleri nasıl? Tam kapanmada Ankara, İzmir metrosu saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

METRO ÇALIŞMA SAATLERİ 2021: ANKARA VE İZMİR METRO KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

sabah saatlerinden itibaren en fazla sorgulanan konu arasında bulunuyor. Günde milyonlarca insanın kullandığı Ankara ve İzmir metrosu çalışma saatleri şöyle;

Tam kapanmada Ankara, İzmir metrosu saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 2021 Ankara ve İzmir metro çalışma ve sefer saatleri!

İZMİR METRO VE SEFER SAATLERİ

Pandemiyle mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca uygulamaya alınacak tam kapanma düzeni, 29 Nisan'da başlayacak, 17 Mayıs'ta sona erecek. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı , , Metro, Tramvay ve işletmeleri ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen 'da sefer tarifeleri, bu sürece özel olarak yeniden düzenlendi.

METRO VE TRAMVAY HATLARI

İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvaylarında haftanın her günü aynı tarife uygulanacak. 06.00-10.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında 15 dakikada bir; 10.00-16.00 ve 19.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer yapılacak.

İZDENİZ PROGRAMI

İZDENİZ'de hafta içi; Karşıyaka-Konak seferleri 07.15-10.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında 15 dakikada bir yapılacak. Bostanlı-Konak seferleri ise 07.25-10.00 ve 16.10-18.55 saatleri arasında 15 dakikada bir olacak. 10.10-15.40 saatleri arasında ise Bostanlı-Karşıyaka-Konak arasında 30 dakikada bir ring seferleri düzenlenecek.

Karşıyaka-Pasaport-Alsancak ve Bostanlı-Pasaport-Alsancak seferleri, 07.35-09.50 ve 16.05-19.05 saatleri arasında 15 dakikada bir yapılacak.

Cumartesi ve pazar günleri yolcu vapurları, 08.00-20.00 saatleri arasında Bostanlı-Karşıyaka-Konak hattında mevcut tarife ile ring seferleri yapacak.

Bostanlı-Üçkuyular arabalı vapurları, hafta içi 08.15-09.45 ve 16.00-19.00 saatleri arasında karşılıklı olarak 30 dakikada bir sefer yapacak. Hafta sonu ise çalışmayacak.

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Tam kapanmada Ankara, İzmir metrosu saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 2021 Ankara ve İzmir metro çalışma ve sefer saatleri!

İZBAN'DA SEFERLER

TCDD ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla işletilen İzmir Banliyö Sistemi'nde () hafta içi seferleri merkez hatta 07.00-09.00 ve 15.30-19.00 saatleri arasında 12 dakikada bir gerçekleştirilecek. Hafta içi 09.00-15.30 ve 19.00-00.20 saatleri arasında ve hafta sonları ise trenler 24 dakikada bir çalışacak.

METRO VE ANKARAY'DA 'TAM KAPANMA' DÜZENLEMESİ

'da "tam kapanma" nedeniyle toplu taşıma araçlarının saatleri ve çalışma programı güncellendi. Metro ve Ankaray cumartesi-pazar günleri çalışmayacak.

EGO'dan yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan ile 7 Mayıs arasında hafta içinde Metro ve Ankaray, 06.00-19.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Cumartesi ve pazar günleri ile Ramazan Bayramı haftasına denk gelen 10-14 Mayıs tarihleri arasında ise raylı sistem işletmeleri hizmet vermeyecek.

Tam kapanmada Ankara, İzmir metrosu saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 2021 Ankara ve İzmir metro çalışma ve sefer saatleri!
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Tam kapanmada Ankara, İzmir metrosu saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 2021 Ankara ve İzmir metro çalışma ve sefer saatleri!
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