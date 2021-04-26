Haberler Yaşam Tam kapanmada bakkallar ve marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak ve kaça kadar açık olacak? A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler çalışma saatleri değişti!

Giriş Tarihi: 26.04.2021 20:34 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 20:36

Tam kapanmada bakkallar ve marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak ve kaça kadar açık olacak? A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler çalışma saatleri değişti!

Türkiye, 17 günlük tam kapanma sürecine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan kararlar duyurulurken tam kapanmada bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri merak konusu oldu. Kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında, evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi için bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri önem arz ediyor. Peki, tam kapanmada marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak ve kaça kadar açık olacak? A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler açık olacak mı? İşte detaylar...