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Haberler Yaşam Tam kapanmada bakkallar ve marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak ve kaça kadar açık olacak? A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler çalışma saatleri değişti!
Giriş Tarihi: 26.04.2021 20:34 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 20:36

Tam kapanmada bakkallar ve marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak ve kaça kadar açık olacak? A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler çalışma saatleri değişti!

Türkiye, 17 günlük tam kapanma sürecine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan kararlar duyurulurken tam kapanmada bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri merak konusu oldu. Kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında, evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi için bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri önem arz ediyor. Peki, tam kapanmada marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak ve kaça kadar açık olacak? A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler açık olacak mı? İşte detaylar...

Tam kapanmada bakkallar ve marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak ve kaça kadar açık olacak? A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler çalışma saatleri değişti!

Tam kapanma kararının ardından market çalışma saatleri merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağı belirtildi. Bu gelişmenin ardından bakkalların ve marketlerin açılma kapanma saatleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Erdoğan, A101, ŞOK, BİM, Migros gibi zincir marketlerin pazar günleri kapalı olacağını açıkladı. Peki, tam kapanmada marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak ve kaça kadar açık olacak?

Tam kapanmada bakkallar ve marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak ve kaça kadar açık olacak? A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler çalışma saatleri değişti!

17 GÜNLÜK TAM KAPANMA

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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Tam kapanmada bakkallar ve marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak ve kaça kadar açık olacak? A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler çalışma saatleri değişti!

YEME İÇME SEKTÖRÜ

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe paket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacal, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Tam kapanmada bakkallar ve marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak ve kaça kadar açık olacak? A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler çalışma saatleri değişti!

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından marketlerin açılış kapanış saatleri merak konusu oldu. Tam kapanma sürecinde market çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile paylaşılacak.

Tam kapanmada bakkallar ve marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak ve kaça kadar açık olacak? A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler çalışma saatleri değişti!

TAM KAPANMA KARARI ÖNCESİ MARKETLER NASIL ÇALIŞIYORDU?

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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