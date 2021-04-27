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Haberler Yaşam Tam kapanmada bankalar açık mı olacak, çalışacak mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar kapanacak mı?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 09:43

Tam kapanmada olacak, çalışacak mı? sokağa çıkma yasağında bankalar kapanacak mı?

kararının ardından birçok detay merak konusu oldu. Bunların başında, bankaların çalışma saatleri geliyor. Bilindiği gibi, 29 Nisan akşamı itibarı ile tam kapanma sürecine geçiliyor. Bu noktada, tam kapanmada , kapalı mı sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bu işletmelerde para gönderimi veya alımı yapacak olanlar, tam kapanmada bankalar çalışıyor mu, kapalı mı konusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanırken tam kapanmada bankaların çalışma saatleri de netlik kazandı.

Tam kapanmada bankalar açık mı olacak, çalışacak mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar kapanacak mı?

Türkiye, 17 günlük sürecine geçiyor. 29 Nisan ila 17 Mayıs aralığını kapsayacak olan tam kapanma sürecine dair detaylar ise araştırılmaya başlandı. Bunların başında, tam kapanma sokağa çıkma yasağında , kapalı ve çalışacak mı soruları geliyor. Bu işletmelerde işi olan vatandaşlar, tam kapanmada banka çalışma saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile tam kapanmada , açık mı ve saat kaça kadar çalışıyor konuları netlik kazandı. İşte, tam kapanmada bankalar açık mı, kapalı mı olacak konusuyla ilgili gelişmeler

Tam kapanmada bankalar açık mı olacak, çalışacak mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar kapanacak mı?

TAM KAPANMA NE KADAR SÜRECEK?

29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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Tam kapanmada bankalar açık mı olacak, çalışacak mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar kapanacak mı?

KAPALI OLACAK İŞLETMELER

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

Tam kapanmada bankalar açık mı olacak, çalışacak mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar kapanacak mı?

TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

Tam kapanmada bankalar açık mı olacak, çalışacak mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar kapanacak mı?

Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.

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