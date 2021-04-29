Tam kapanmada bu akşam marketler açık mı, saat kaça kadar açık? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında marketler kaçta kapanıyor?

29 Nisan 2021 Perşembe bu akşam saat 19:00'da başlayacak olan tam kapanma sokağa çıkma yasağı için geri sayım başladı. Kısıtlama süresince en merak edilen konulardan bir tanesi market çalışma saatleri oluyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı sürecinde market çalışma saatleri de belli oldu. Bu kapsamda; evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bugün marketler açık mı, saat kaça kadar açık, sokağa çıkma yasağında yarın marketler açık mı gibi sorulara yanıt arıyorlar. Bu bakımdan; bugün marketler saat kaçta kapanacak ve kaça kadar açık olacak? Genelge ile detaylar netlik kazandı.