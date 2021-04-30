Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tam kapanmada bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu? Akbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti ve diğer bankalar açık mı? İşte 2021 çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 14:09

Tam kapanmada bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu? , , , ve diğer bankalar açık mı? İşte 2021 çalışma saatleri!

Tam kapanmanın ilk gününde finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere binlerce kişi "Tam kapanmada bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. tarafından yayımlanan genelge kapsamında 29 Nisan'dan 17 Mayıs tarihine kadar kesintisiz olarak devam edecek kısıtlama sürecine dair tüm detaylar paylaşılmış ve "Sokağa çıkma yasağında , , , , ve diğer tüm bankalar açık mı?" sorusu da yanıtlanmıştı. İşte genelgede yer alan detaylar ve kısıtlama sürecinde bankaların hizmet verip vermeyeceğine dair detaylar…

Tam kapanmada bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu? Akbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti ve diğer bankalar açık mı? İşte 2021 çalışma saatleri!

, , , , gibi tüm bankaların tam kapanma sürecinde hizmet verip vermeyeceği kısıtlamanın ilk gününde de binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Kesintisiz olarak 17 gün sürecek sokağa çıkma yasağında finansal ihtiyaçlarını gidermek amacıyla binlerce vatandaş "Tam kapanmada bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu?" sorusuna ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. İşte Akbank, Vakıfbank, İş bankası, Ziraat, Garanti ve diğer tüm bankalar açık mı? sorusunun yanıtı ve tüm detaylar…

Tam kapanmada bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu? Akbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti ve diğer bankalar açık mı? İşte 2021 çalışma saatleri!

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından banka şubelerinin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tam kapanmada bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu? Akbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti ve diğer bankalar açık mı? İşte 2021 çalışma saatleri!

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?

Bankalar saat 10.00'da açılacak. , Halkbank, , ING, Türkiye gibi birçok bankanın çalışma saati belli olurken kısıtlama sebebiyle açılış ve kapanış saatleri değişti.

Tam kapanmada bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu? Akbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti ve diğer bankalar açık mı? İşte 2021 çalışma saatleri!

BANKALAR KAÇTA KAPANIYOR?

tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde banka çalışanlarının yasaktan muaf tutulduğu saatler açıklandı. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.

Tam kapanmada bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu? Akbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti ve diğer bankalar açık mı? İşte 2021 çalışma saatleri!

TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

SON DAKİKA