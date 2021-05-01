Tam kapanmada bugün hastaneler açık mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında doktor ve hastane randevusu olanlar muaf mı, gidebilir mi?

29 Nisan itibarı ile tam kapanma başladı. İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile beraber birçok detay da netleşti. Sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Öyle ki, doktor ve hastanede randevusu olanlar hastane randevuları ne olacak konusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İçişleri'nin genelgesinde sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler açıklandı. Peki, tam kapanmada sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı? Hastane ve doktor randevusuna gitmek serbest mi? İşte, o detaylar...