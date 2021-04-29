Tam kapanmada camiler açık mı, kapalı mı? Yasakta camilerde Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı? Camiler yarın açık mı?

Ülkemizde tam kapanma sürecine bugün itibariyle giriliyor. Vatandaşlar bu sürecin neleri kapsayıp kapsamadığını araştırıyor. Ramazan ayı dolayısıyla namazlarını camilerde kılmak isteyen vatandaşlar "Tam kapanmada camiler açık mı, kapalı mı?" sorusuna cevap ararken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Yasakta camilerde Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı, camiler yarın açık mı?? sorusuna yanıt veren Erbaş, yasakta camiler açık mı sorusu hakkında son durumu bildirdi.