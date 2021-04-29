Tam kapanmada camiler açık mı, kapalı mı? Yasakta camilerde Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı? Camiler yarın açık mı?

Türkiye'de koronavirüs vakalarını azaltmak adına bu akşam itibariyle 17 günlük bir tam kapanma sürecine giriliyor. Aralıksız sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bu süre zarfında, tam kapanmada camiler açık mı, kapalı mı merak ediliyor. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kalması sebebiyle vatandaşlar "Yasakta camilerde Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Ali Erbaş'ın konuya ilişkin açıklamaları.