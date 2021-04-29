Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tam kapanmada Cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı? Diyanet'ten flaş Cuma namazı açıklaması
Giriş Tarihi: 29.04.2021 23:02 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 23:05

Tam kapanmada kılınacak mı, camiler açık mı? 'ten flaş Cuma namazı açıklaması

Tam kapanmanın ilk cuması için kısa bir süre kaldı. kılınacak mı sorusu da tam kapanma genelgesinin yayımlanmasıyla birlikte merak konusu oldu. Buna göre, Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, "Sokağa çıkma yasağında, tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı, camiye gitmek serbest mi? İşte, yayımlanan son 'ne göre Cuma namazında son durum ve "Camiye gitmek serbest mi" sorusunun yanıtı...

Tam kapanmada Cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı? Diyanet'ten flaş Cuma namazı açıklaması

bu hafta tam kapanmanın ilk gününe denk geliyor ve bu nedenle de Cuma namazının akıbeti merak ediliyor. Kaibne toplantısından tam kapanma kararı çıkmasının ardından 17 günlük sürecin nasıl işleyceğini belirleyen İçişleri Bakanlığı genelgesi de yayımlandı. Bu kararlar sonrası vatandaşlar, Cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı sorusuna yanıt arıyor.. Bu sorulara İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yanıt geldi. Böyelece camiler açık mı sorusu da yanıt bulmuş oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde teravih hariç camilerde cemaatle namaz kılınabilecek mi, Cuma namazına gidilebilecek mi?

YARIN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Cuma namazı ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Son olarak 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı tam kapanma sürecinde camilerde Cuma namazı kılınabilecek.

Tam kapanmada Cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı? Diyanet'ten flaş Cuma namazı açıklaması

YARIN CUMA NAMAZI KILINACAK MI, CAMİLER AÇIK MI?

Camiler açık olacak. İşleri Başkanı Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek sadece Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınacağını duyurdu.

'CAMİLERİMİZ AÇIK'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan 'İyilik Vakti' programının konuğu oldu. Başkan Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tam kapanmada Cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı? Diyanet'ten flaş Cuma namazı açıklaması

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

İşleri Başkanlığı ile kılınışı ve abdest alınış detayları şöyle;

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

Tam kapanmada Cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı? Diyanet'ten flaş Cuma namazı açıklaması

ABDEST NASIL ALINIR?

Niyet edilir

Önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet edilir.

Eller yıkanır

Sonra "Eûzübillahimineşşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" denilerek eller bileklere ve parmak araları da dahil olmak üzere üçer defa yıkanır.

Ağız yıkanır

Sağ el ile ağza üç defa su verilir. Her su alınışında ağız çalkalanır ve su dökülür.

Burun yıkanır

Yine sağ el ile buruna üç kez su verilir ve sol el ile sümkürülür.

Yüz yıkanır

İki avuca su alınarak saç bitiminden çene altına kadar yüz üçer defa yıkanır.

Kollar yıkanır

Sonrasında sağ kol dirsekle beraber üç kez, sonra sol kol aynı şekilde üçer kez yıkanır.

Baş mesh edilir

Sağ el ile başının dörtte biri mesh edilir.

Kulaklar yıkanır

Sonra her iki el ıslatılıp serçe parmaklar ile kulakların için mesh edilirken, kulakların arka kısmı da baş parmaklar ile mesh edilir.

Boyun mesh edilir

Sonrasında baş ve serçe parmakları kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarının dışı ile boyun mesh edilir.

Ayaklar yıkanır

En son ayaklar yıkanır. Parmaklardan başlanarak önce sağ sonra sol ayağı topuk kemiği ile birlikte üçer kez yıkanır. Parmak aralarının da yıkanması gerekmektedir.

NOT: Kadın ve erkek abdest alınışı arasında hiçbir fark yoktur.

SON DAKİKA