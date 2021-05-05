Tam kapanmada eczaneler açık mı? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında eczane çalışma saatleri

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Sağlık problemi yaşayan, ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından eczane çalışma saatleri merak ediliyor. 17 Mayıs sabah 05.00'a kadar devam edecek olan 17 günlük sokağa çıkma yasağı süresince açık olacak olan işletme ve iş yerleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlana genelge ile duyurulurken eczane çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

ECZANELER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Eczaneler açık olacak. Eczaneler saat 09.00-18.00 arasında faaliyet gösterecek. İstanbul Eczacı Odası'ndan mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiğini duyuruldu.

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.